Al menos un muerto tras fuerte sismo y réplica en Colombia

Residentes se concentran fuera de sus hogares después de que se sintiera un terremoto en Bogotá, Colombia, el jueves 17 de agosto de 2023. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió la capital de Colombia y otras ciudades el jueves, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos. También reportó una réplica muy seguida de 5.7. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved