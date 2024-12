Al borde de un peligroso abismo en Bolivia, chamanes se encomiendan a los dioses andinos

Los lugares de trabajo de los trabajadores espirituales indígenas aymaras se encuentran al borde de un acantilado con vista a La Paz, en El Alto, Bolivia, el martes 17 de diciembre de 2024. (Foto AP/Gaston Brito) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los lugares de trabajo de los trabajadores espirituales indígenas aymaras se encuentran al borde de un acantilado con vista a La Paz, en El Alto, Bolivia, el martes 17 de diciembre de 2024. (Foto AP/Gaston Brito) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los líderes espirituales indígenas aymaras esperan a sus clientes en sus lugares de trabajo, ubicados al borde de un acantilado con vista a La Paz, en El Alto, Bolivia, el martes 17 de diciembre de 2024. (Foto AP/Gaston Brito) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una líder espiritual indígena aymara vierte alcohol sobre brasas para quemar, como parte de una ofrenda a la Pachamama, o Madre Tierra, afuera de su espacio de trabajo, ubicado en la ladera de un acantilado con vista a La Paz, en El Alto, Bolivia, el martes 17 de diciembre de 2024. (Foto AP/Gaston Brito) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Líderes espirituales indígenas aymaras esperan a sus clientes en sus espacios de trabajo, ubicados al borde de un acantilado con vista a La Paz, en El Alto, Bolivia, el martes 17 de diciembre de 2024. (Foto AP/Gaston Brito) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved