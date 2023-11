Acusan a senador francés de drogar a legisladora con fines de violación

ARCHIVO - Vista general del Senado francés, 11 de diciembre de 2014. La fiscalía de París dice que el senador Joel Guerriau ha sido acusado el 17 de noviembre de 2023 de drogar a otra legisladora con fines de violación o ataque sexual. Su partido de centroderecha lo ha suspendido mientras continúa la investigación. (AP Photo/Francois Mori, File) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.