Activistas latinoamericanas ven la victoria sobre el aborto en México como clave en la lucha en EEUU

ARCHIVO - Una mujer sostiene un cartel en defensa del aborto mientras participa en una marcha en reclamo del aborto legal, gratuito y seguro para todas las mujeres en conmemoración del Día Internacional del Aborto Seguro, en Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2022. La Suprema Corte de México despenalizó el miércoles 6 de septiembre de 2023 el aborto a nivel nacional. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved