Activistas animalistas piden justicia por la muerte de un oso jucumari en un área natural de Bolivia

Un cartel que pide justicia por la muerte de un oso jucumari colocado en el suelo, con pintura roja que simboliza sangre, en las afueras del Ministerio de Justicia durante un acto de protesta por la muerte de un oso de esa especie, en La Paz, Bolivia, el martes 8 de agosto de 2023. Según las autoridades, tres personas fueron detenidas por matar un oso jucumari el 29 de julio en el Área Natutal de El Palmar, al sudoeste de Bolivia. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved