Activistas acusan a ciudad de NY de usar a migrantes para obtener recursos federales

Numerosos migrantes permanecen día y noche en una acera afuera del hotel Roosevelt alquilado por la ciudad como lugar de alojamiento temporal a la espera de que les asignen una cama en el sistema de albergues de la Ciudad de Nueva York, según esta imagen tomada el lunes 31 de julio de 2023. (AP Foto/John Minchillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.