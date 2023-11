Acapulco intenta recuperarse a dos velocidades tras la devastación que dejó el huracán Otis

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre usa una carretilla para retirar escombros tras los destrozos del huracán Otis, en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre retira escombros de edificios dañados por el huracán Otis, en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista de las casas destruidas por el huracán Otis, en Alta Cuauhtémoc, en Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una garza camina entre basura y plásticos en la orilla cerca de tres semanas después del paso del huracán Otis de categoría 5 por Acapulco, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jaime Sosa entre los escombros en que quedó su casa cerca de tres semanas después del paso del huracán Otis de categoría 5 en el área de Alta Cuauhtémoc de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un apartamento permanece en ruinas cerca de tres semanas después del paso del huracán Otis de categoría 5 en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un árbol sin hojas en contraste con el atarceder cerca de tres semanas después del paso del huracán Otis de categoría 5 en el área de Alta Cuauhtémoc de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Basura en la playa cerca de tres semanas después del paso del huracán Otis de categoría 5 por Acapulco, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Escombros en la playa cerca de tres semanas después del paso del huracán Otis de categoría 5 en el área en Acapulco, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jaime Sosa dentro de su casa destruida por el huracán Otis, en Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador retira escombros de un edificio dañado por la devastación del huracán Otis, en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Escombros dentro de un apartamento destruido por el huracán Otis, en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista aérea de las casas destruidas por el huracán Otis, en Alta Cuauhtémoc, en Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fautino Bonilla retira escombros de dentro de su casa destruida por el huracán Otis, en Alta Cuauhtémoc, en Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un residente caminando entre los destrozos que dejó el huracán Otis, en Alta Cuauhtémoc, en Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista de los apartamentos destrozados tras el paso del huracán Otis, en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre dentro de un apartamento dañado por los destrozos del huracán Otis, en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombra camina a lo largo de apartamentos destruidos por el huracán Otis, en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Parientes de Fautino Bonilla y Mariel Campos trabajan para retirar los escombros de su casa familiar cerca de tres semanas después del paso del huracán Otis de categoría 5 en el área de Alta Cuauhtémoc de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una silla solitaria en el patio de un apartamento destruido por el huracán Otis, en el sector de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después del paso del huracán de categoría 5 destrozando ese puerto del Pacífico y dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad en esqueleto, las tareas de reconstrucción continúan. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved