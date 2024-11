1 muerto en ataque con dron en Odesa mientras llega el jefe de política exterior de la UE a Kiev

Una guardia de honor lleva el ataúd del militar ucraniano Danylo Liashkevych, alias "Berserk", que fue asesinado junto con su novia Valentyna Nagorna, durante la ceremonia fúnebre en un crematorio en Kiev, Ucrania, el viernes 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved