americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mullins pega jonrón en la 13ra y Rays vencen 8-7 a Piratas en juego bajo la lluvia

PITTSBURGH (AP) — Cedric Mullins abrió la 13ª entrada con un jonrón de dos carreras y los Rays de Tampa Bay resistieron para imponerse en una lluviosa noche del sábado 8-7 a los Piratas de Pittsburgh.

Cedric Mullins de los Rays de Tampa Bay celebra con Johny DeLuca su jonrón de dos carreras ante el pitcher de los Piratas de Pittsburgh Yohan Ramírez en la 13ma entrada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar)
Cedric Mullins de los Rays de Tampa Bay celebra con Johny DeLuca su jonrón de dos carreras ante el pitcher de los Piratas de Pittsburgh Yohan Ramírez en la 13ma entrada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

El batazo de Mullins al jardín derecho ante el dominicano Yohan Ramírez impulsó al corredor automático Jonny DeLuca. Mullins llegó al encuentro bateando apenas para .129 tras firmar con Tampa Bay en la temporada baja como agente libre.

Griffin Jax (1-2) lanzó una 12ª entrada sin permitir carreras. El venezolano Yoendrys Gómez permitió un sencillo impulsor al novato Konnor Griffin en la parte baja de la 13ª, y luego ponchó a Joey Bart con corredores en segunda y tercera para cerrar el juego.

Ambos equipos anotaron una carrera en la 11ª. Taylor Walls anotó desde primera gracias a un tiro descontrolado de Ramírez (2-1) en un intento de sorprenderlo en la inicial. Los Piratas respondieron con la jugada de selección del fildeador de Griffin, que remolcó una carrera.

Pittsburgh empató el juego 5-5 en la octava con un sencillo impulsor del novato Nick Yorke.

El juego empezó 30 minutos antes con la esperanza de que los equipos pudieran adelantarse a la lluvia. Sin embargo, el juego se detuvo durante 2 horas y 27 minutos, con los Piratas arriba 4-0.

Luego, los Rays anotaron cinco carreras en la quinta para tomar ventaja de 5-4. El dominicano Junior Caminero conectó un doble para impulsar la primera carrera y anotó con un sencillo del mexicano Jonathan Aranda. Dos bateadores después, DeLuca, pegó un sencillo de dos carreras al jardín central, y Mullins lo siguió con un sencillo que puso a su equipo al frente.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Destacados del día

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

Trump asegura que muy pronto la fuerza militar de EE.UU. traerá un nuevo amanecer para Cuba

Trump asegura que "muy pronto" la fuerza militar de EE.UU. traerá "un nuevo amanecer para Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter