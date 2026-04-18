Mullins pega jonrón en la 13ra y Rays vencen 8-7 a Piratas en juego bajo la lluvia

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Cedric Mullins de los Rays de Tampa Bay celebra con Johny DeLuca su jonrón de dos carreras ante el pitcher de los Piratas de Pittsburgh Yohan Ramírez en la 13ma entrada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

El batazo de Mullins al jardín derecho ante el dominicano Yohan Ramírez impulsó al corredor automático Jonny DeLuca. Mullins llegó al encuentro bateando apenas para .129 tras firmar con Tampa Bay en la temporada baja como agente libre.

Griffin Jax (1-2) lanzó una 12ª entrada sin permitir carreras. El venezolano Yoendrys Gómez permitió un sencillo impulsor al novato Konnor Griffin en la parte baja de la 13ª, y luego ponchó a Joey Bart con corredores en segunda y tercera para cerrar el juego.

Ambos equipos anotaron una carrera en la 11ª. Taylor Walls anotó desde primera gracias a un tiro descontrolado de Ramírez (2-1) en un intento de sorprenderlo en la inicial. Los Piratas respondieron con la jugada de selección del fildeador de Griffin, que remolcó una carrera.

Pittsburgh empató el juego 5-5 en la octava con un sencillo impulsor del novato Nick Yorke.

El juego empezó 30 minutos antes con la esperanza de que los equipos pudieran adelantarse a la lluvia. Sin embargo, el juego se detuvo durante 2 horas y 27 minutos, con los Piratas arriba 4-0.

Luego, los Rays anotaron cinco carreras en la quinta para tomar ventaja de 5-4. El dominicano Junior Caminero conectó un doble para impulsar la primera carrera y anotó con un sencillo del mexicano Jonathan Aranda. Dos bateadores después, DeLuca, pegó un sencillo de dos carreras al jardín central, y Mullins lo siguió con un sencillo que puso a su equipo al frente.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP