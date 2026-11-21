Vestidas de negro, con vendas en los ojos y portando una balanza, un grupo de mujeres representaba su exigencia de justicia frente a los feminicidios y el cese de la impunidad.

“Estamos saliendo a levantar la voz en favor de las mujeres que son víctimas de la violencia, del machismo tan fuerte que hay en nuestro país”, señaló a The Associated Press Liliana Ramírez, del colectivo Manuela Ramos.

La movilización se produce en un contexto de persistente violencia de género en el país andino.

De acuerdo con los registros del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres “Warmi Ñan” del Ministerio de la Mujer, entre enero y el 18 de noviembre de 2026 se contabilizaron 123 casos con características de feminicidio a nivel nacional, mientras que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron más de 42.400 denuncias de violencia física contra mujeres solo en los primeros nueve meses del año.

La concentración arrancó en un popular parque de la capital y recorrió las principales calles del centro histórico hasta llegar a los alrededores del Palacio de Justicia.

No se reportaron incidentes ni enfrentamientos. La Policía custodió la marcha.

Mientras tocaban tambores y exponían pancartas, algunas manifestantes de partidos de oposición también reprocharon a la actual gobernante Keiko Fujimori por lo que consideraron falta de acción frente a sus demandas.

“No representa a ese conjunto de mujeres que estamos enfrentando a la violencia o que estamos denunciando situaciones de acoso”, manifestó Ruth Luque, senadora por el partido de centro izquierda Ahora Nación.

Desde que asumió el poder en julio, Fujimori ha enfocado su discurso en el combate a la violencia y criminalidad en Perú, lo que ha sido criticado por organizaciones como Manuela Ramos que considera el tema de violencia feminicida ausente de la agenda presidencial.

En contraste, el Ministerio de la Mujer afirmó el viernes que desarrolla campañas contra la violencia sexual en instituciones educativas como parte de sus intervenciones en favor de ese sector de la población.

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Gabriela Molina contribuyó a este despacho desde Quito.

FUENTE: AP