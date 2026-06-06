Mujeres en fuerzas armadas de EEUU temen por sus carreras luego que Hegseth bloquea ascensos

El secretario de defensa estadounidense Pete Hegseth en un foro en Singapur, el 30 de mayo del 2026. (AP foto/Achmad Ibrahim) AP

La Marina había seleccionado a 31 marinos para ascender del rango de capitán al de almirante de una estrella, pero Hegseth intervino recientemente para sacar a nueve personas de la lista, incluidas tres mujeres y dos hombres negros, según un funcionario de defensa que habló bajo condición de anonimato para tratar información que no puede divulgar públicamente.

Como resultado, la Marina no ascenderá a ninguna mujer al rango de almirante de una estrella este año, aunque las mujeres representan aproximadamente una cuarta parte de todos los oficiales de la Marina y casi un tercio de los rangos intermedios del servicio naval, según datos militares de 2024.

The Associated Press habló con ocho oficiales mujeres de la Marina, de distintos rangos y veteranía, después de que los recortes de Hegseth —informados antes por The New York Times— se hicieran públicos. Hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias de sus superiores.

Las oficiales de menor rango señalaron que vieron el hecho como una señal de que sus carreras se politizarían si ascendían demasiado, y algunas comentaron que ahora sentían que tenían un límite sobre hasta dónde podrían ser promovidas. Algunas manifestaron que esto las hacía sentirse menos valoradas dentro de las fuerzas armadas y se preguntaron si quizás esa fue la intención.

El Pentágono no ha ofrecido ninguna justificación sobre por qué las mujeres, o cualquiera de las otras seis personas, fueron retiradas de la lista de ascensos.

Sean Parnell, el principal portavoz del Pentágono, escribió en redes sociales esta semana que “los ascensos militares se otorgan a quienes los merecen” y que el Pentágono “nunca considerará el color de piel de un miembro del servicio ni su género como un factor en los ascensos”. El Pentágono no respondió a una solicitud en busca de más comentarios.

El proceso de la Marina para elegir qué oficiales ascienden al rango de una estrella se ha mantenido relativamente constante y transparente a lo largo de los años. El servicio convoca a un grupo de oficiales, llamado junta de ascensos, que examina los expedientes de los oficiales elegibles y elige a los más calificados.

La junta que seleccionó la lista inicial de 31 oficiales para ascenso recibió instrucciones del entonces secretario de la Marina, John Phelan, un designado del presidente Donald Trump, para “recomendar para ascenso a los oficiales mejor calificados dentro de su respectiva categoría competitiva”.

La orden de Phelan, quien más tarde dejó abruptamente su cargo en abril, indicó que la junta debía considerar, entre otros rasgos, el desempeño, la competencia y el carácter de un oficial como parte de esas calificaciones.

También señaló que, dada la prominencia de China en la Estrategia Nacional de Defensa del gobierno de Trump, “se dará consideración especial a los oficiales que hayan sobresalido por su conocimiento de los asuntos político-militares y de los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, y de la planificación operativa de contingencias para planes de guerra en el Indo-Pacífico”.

Hegseth ha sostenido durante mucho tiempo, sin aportar pruebas, que las mujeres en las fuerzas armadas se benefician de un trato preferencial y no son aptas para funciones de combate.

“Durante demasiado tiempo, hemos ascendido a demasiados líderes uniformados por las razones equivocadas: por su raza, por cuotas de género, por supuestos ‘primeros’ históricos”, dijo Hegseth a cientos de líderes militares en septiembre.

Ese enfoque, afirmó, hacía que el Pentágono fuera “menos capaz y menos letal”.

Líderes de la Marina y otros altos funcionarios habían aprobado lista de ascensos

La orden de Phelan indicó que la Marina no puede discriminar con base en criterios como la raza y el sexo, y señaló específicamente que “esta guía no deberá interpretarse como exigencia o permiso de trato preferencial a cualquier oficial o grupo de oficiales por motivos de raza, religión, color, sexo”.

La lista completa de 31 personas a ser ascendidas fue aprobada por Phelan, otros líderes de la Marina y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, antes de llegar a Hegseth, quien decidió hacer los cambios, reveló el funcionario de defensa.

Aunque Hegseth está en su derecho de intervenir en la lista, “simplemente no es lo normal” y “es una ruptura con la tradición”, afirmó Katherine Kuzminski, investigadora especializada en reclutamiento y retención militar en el centro de estudios Center for New American Security. Indicó que históricamente los ascensos han sido “asunto de los servicios”.

Kuzminski subrayó que “esta es una decisión que no está tomando la Marina de Estados Unidos; la está tomando el secretario de Defensa”, y sostuvo que la creciente injerencia de Hegseth en aspectos operativos de los servicios militares, como los ascensos, está generando “tensión” sobre cómo se verá lo “normal” en adelante.

Algunas de las oficiales de mayor rango de la Marina que hablaron con AP expresaron preocupación por el mensaje que esto envía a la próxima generación de mujeres.

Además de retirar los ascensos recientes de tres mujeres a almirante, Hegseth, poco después de asumir el cargo, destituyó a la almirante Lisa Franchetti, la máxima oficial del servicio y la primera mujer en ocupar el puesto. Nunca explicó su justificación.

Desde entonces, también ha destituido sin explicación a otras dos almirantes mujeres de tres estrellas.

Algunas de las oficiales que hablaron con AP dijeron que, aunque estaban animando a las marinas a permanecer en esa rama castrense, reconocieron que ese mensaje llega en un momento difícil.

Kuzminski apuntó que la retórica y las acciones en torno a las mujeres en las fuerzas armadas “afectan la toma de decisiones de cada miembro del servicio y también afectan la toma de decisiones de la unidad familiar”, incluido si las personas hacen carrera en las fuerzas armadas.

Kuzminski indicó que, tras la suspensión durante meses de los ascensos militares por parte del senador Tommy Tuberville, republicano de Alabama, durante el gobierno de Biden, las encuestas mostraron que la política partidista que se filtraba en la vida cotidiana de las tropas afectó su toma de decisiones.

Una oficial dijo que este impacto no se limita a las mujeres.

En conversaciones con otros marinos de su unidad, contó que los marinos varones se mostraban reacios a lidiar con lo que parece ser una creciente politización de simplemente cumplir las órdenes de administraciones anteriores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP