Mujer se declara inocente de intento de asesinato de Rihanna y de agredir a su familia

ARCHIVO - Rihanna llega al estreno de "Los Pitufos" el domingo 13 de julio de 2025 en los estudios Paramount de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

Ivanna Lisette Ortiz, de Orlando, que no tenía antecedentes policiales, también se declaró no culpable el miércoles a través de su abogado de más de una decena de otros cargos graves en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Horas después de su arresto el 8 de marzo, Ortiz les dijo a los detectives que no respondería preguntas sin un abogado, pero habló una vez, según el informe de la policía de Los Ángeles hecho público en una presentación judicial el martes.

“¿Puedo decir una frase?”, dijo. “Me gustaría decir que no estaba intentando cometer un asesinato. Pero eso es todo lo que quería decir”.

La policía y los fiscales indicaron que Ortiz, de 35 años, llegó en un Tesla blanco a la casa que Rihanna y Rocky comparten con sus tres hijos pequeños en el área de Beverly Hills, apuntó el rifle por la ventana y disparó al menos 20 balas hacia la propiedad y hacia una vivienda vecina. Nadie resultó herido.

Rihanna contó a los detectives en una entrevista que Rocky estaba durmiendo en la parte trasera del remolque, que estaba estacionado en la entrada junto al garaje de la casa, y que ella estaba sentada en un asiento junto a una ventana cuando escuchó unos 10 sonidos fuertes, como si algo golpeara metal. Corrió una cortina y vio agujeros de bala en la ventana frontal del remolque Airstream, según el informe. Lo sacó de la cama y ambos se tiraron al suelo antes de correr a la casa principal para revisar a las personas que estaban dentro, incluidos los niños, su madre y miembros del personal.

Rocky, identificado en el informe como “un rapero famoso”, declaró a la policía que Rihanna le gritó que alguien les estaba disparando mientras ella lo despertaba.

Dos balas impactaron la ventana de doble panel del Airstream, pero no la atravesaron, señaló el informe policial. Una tercera aparentemente golpeó el costado del remolque.

Se encontró un agujero de bala en la pared exterior del cuarto de niños del segundo piso de la casa, donde los tres menores estaban con su niñera. La niñera dijo a la policía que escuchó los disparos, pero al principio no creyó que fueran detonaciones de arma de fuego.

Se hallaron tres fragmentos de bala en el área del porche delantero de la casa, mientras que se identificaron al menos 10 agujeros de bala en las rejas y muros de la propiedad. Los disparos también alcanzaron una vivienda vecina.

Ortiz está acusada de 10 cargos de agresión con un arma de fuego semiautomática, uno por cada una de las personas en las dos propiedades. También enfrenta tres cargos por disparar contra un vehículo o vivienda ocupados, por el remolque y las dos casas vecinas. Podría recibir cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos.

Ortiz compareció el miércoles detrás de un vidrio en un área de custodia, con ropa amarilla de cárcel y el cabello rubio trenzado. Solo habló para aceptar renunciar a su derecho a una audiencia preliminar rápida, la siguiente fase del caso en la que se presentan pruebas para determinar si procede un juicio.

Su abogado, el defensor público adjunto Derek Dillman, pidió que su fianza se redujera de 1,9 millones de dólares a 70.000 dólares en función de su capacidad de pago. La jueza Theresa McGonigle rechazó la solicitud.

El fiscal sostuvo que representa un gran riesgo para la comunidad y que probablemente huiría si obtenía la libertad bajo fianza.

“Este caso implica un tiroteo peligroso y deliberado contra viviendas ocupadas”, manifestó el fiscal adjunto de distrito Alexander Bott. “Este es el tipo de conducta que fácilmente podría haber resultado en múltiples homicidios”.

Cuando Ortiz fue arrestada horas después del tiroteo, estaba sola en su auto con el rifle, más municiones y una peluca que usaba como disfraz, indicó Bott.

Los registros públicos muestran que Ortiz ha sido patóloga del habla con licencia durante más de una década. McGonigle dictaminó que se le debe impedir ejercer en California. La medida se tomó a petición del fiscal general del estado, cuya moción incluyó el informe policial, haciéndolo público.

Ninguna de las partes habló con los reporteros fuera del tribunal.

El fiscal de distrito Nathan Hochman ha declinado hablar sobre un motivo o describir cualquier conexión entre Ortiz y Rihanna, al señalar que todo estaba bajo investigación. También dijo que su oficina estaba investigando publicaciones en redes sociales de Ortiz de los días previos a los disparos.

Ganadora de nueve premios Grammy, Rihanna tiene 14 éxitos número 1 en el Billboard Hot 100, incluidos “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” y “Disturbia”. Fundó la marca de maquillaje Fenty Beauty en 2017.

Ella y A$AP Rocky anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, una niña llamada Rocki Irish Mayers, en septiembre. También tienen hijos varones de 2 y 3 años.

FUENTE: AP