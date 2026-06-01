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Mueren un soldado de EEUU y uno británico durante un entrenamiento en Irak

WASHINGTON (AP) — Un soldado estadounidense y uno británico murieron durante un ejercicio de entrenamiento en Irak, informaron el lunes funcionarios de Estados Unidos y del Reino Unido, sin dar más detalles.

Los fallecimientos ocurrieron el domingo en una base aérea en Irbil, en la región kurda semiautónoma del norte de Irak, donde Washington ha mantenido presencia, informó el Ejército estadounidense en una publicación en la red social X. Dijo también que la identidad del soldado se mantiene en reserva hasta 24 horas después de que se notifique a su familia.

En una publicación aparte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que la familia del soldado británico ya fue notificada y solicitó un “periodo de gracia” antes de que se divulguen más detalles.

El gobierno estadounidense ha estado reduciendo el número de efectivos que combaten al grupo Estado Islámico en Irak. Pero las fuerzas de Estados Unidos han mantenido presencia en la región kurda, con la que Washington procura fortalecer sus lazos.

En diciembre, Estados Unidos inauguró un amplio complejo consular en Irbil, la capital de la región kurda, lo que subraya el compromiso diplomático y estratégico de la Casa Blanca en la zona.

Las muertes ocurrieron casi un mes después de que dos soldados estadounidenses murieran tras caer por un acantilado durante una caminata recreativa en un día de descanso en Marruecos. Se reportó su desaparición el 2 de mayo, luego de que participaran en African Lion, un ejercicio militar multinacional anual.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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