americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mueren siete presos durante una riña en una prisión del noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Siete presos murieron el domingo y otro más resultó herido durante una riña al interior de una prisión en Sinaloa, un estado mexicano que ha quedado sumido en una espiral de violencia desde hace 20 meses debido a los enfrentamientos entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El incidente ocurrió en el Centro Penitenciario de Aguaruto, a las afueras de la capital Culiacán, donde a primera hora del domingo tuvo lugar una riña entre reclusos, indicó la Secretaría de Seguridad estatal en su página de Facebook. Dos semanas atrás, un motín en el vecino estado de Sonora dejó dos muertos y siete heridos, entre ellos un custodio.

Secretaría de Seguridad del estado de Sinaloa agregó que las fuerzas de seguridad tomaron el control del penal y se restableció el orden. La cárcel de Aguaruto tiene una población de 2.294 presos, pese a que su capacidad es de 1.855 personas, según cifras oficiales.

Muchos de los reclusos del país viven en graves condiciones de hacinamiento, en particular en el Estado de México, Morelos, Nayarit y Durango, donde la superpoblación supera la capacidad de los penales en más del 60%.

El hacinamiento, generado en parte por el mecanismo de prisión preventiva —que mantiene encerrados a miles de presos sin sentencia—, sumado al escaso personal de custodia, ha favorecido la corrupción y la violencia al interior de los centros penitenciarios, según analistas.

La violencia en el estado de Sinaloa se desató en septiembre de 2024 con la disputa interna entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, enfrentando por un lado a los hijos del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, y los seguidores del también detenido exlíder, Ismael “El Mayo” Zambada.

La confrontación se originó luego de que Zambada fue arrestado el 25 de julio del 2024 en Texas junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió en diciembre pasado ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada capo con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Destacados del día

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter