Mueren siete presos durante una riña en una prisión del noroeste de México

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El incidente ocurrió en el Centro Penitenciario de Aguaruto, a las afueras de la capital Culiacán, donde a primera hora del domingo tuvo lugar una riña entre reclusos, indicó la Secretaría de Seguridad estatal en su página de Facebook. Dos semanas atrás, un motín en el vecino estado de Sonora dejó dos muertos y siete heridos, entre ellos un custodio.

Secretaría de Seguridad del estado de Sinaloa agregó que las fuerzas de seguridad tomaron el control del penal y se restableció el orden. La cárcel de Aguaruto tiene una población de 2.294 presos, pese a que su capacidad es de 1.855 personas, según cifras oficiales.

Muchos de los reclusos del país viven en graves condiciones de hacinamiento, en particular en el Estado de México, Morelos, Nayarit y Durango, donde la superpoblación supera la capacidad de los penales en más del 60%.

El hacinamiento, generado en parte por el mecanismo de prisión preventiva —que mantiene encerrados a miles de presos sin sentencia—, sumado al escaso personal de custodia, ha favorecido la corrupción y la violencia al interior de los centros penitenciarios, según analistas.

La violencia en el estado de Sinaloa se desató en septiembre de 2024 con la disputa interna entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, enfrentando por un lado a los hijos del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, y los seguidores del también detenido exlíder, Ismael “El Mayo” Zambada.

La confrontación se originó luego de que Zambada fue arrestado el 25 de julio del 2024 en Texas junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió en diciembre pasado ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada capo con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

FUENTE: AP