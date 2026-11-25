En Gaza, una oleada de ataques aéreos israelíes continuó durante la noche. Un hombre que según funcionarios de salud era un alto cargo de seguridad interna, murió junto a su esposa e hijos en una de las operaciones.

Autoridades libias reportaron que dos oficiales fallecieron el martes a causa de las heridas sufridas en el ataque de Kiev contra un buque de guerra ruso atracado en el este del país.

Resultaron heridos en el ataque del domingo contra la Base Naval de Bengasi, indicó el autodenominado Ejército Nacional Libio en un comunicado el martes por la noche.

El mando general del ejército prometió vengarse “en el momento y lugar apropiados, y por los medios apropiados”, agregó la nota.

Comandado por el general Jalifa Hifter, el ENL es el grupo más poderoso de Libia, un país devastado por años de guerra civil y caos. Controla el este y el sur del país y mantiene una estrecha relación con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que las fuerzas de Kiev desplegaron siete drones en la operación del domingo que alcanzó a la corbeta de la marina rusa. Las autoridades libias dijeron que el buque había atracado en la base para repostar y reabastecerse.

Ataque israelí mata a una familia en la Ciudad de Gaza

Un ataque aéreo nocturno israelí contra el campamento de refugiados de Shati mató a cuatro e hirió a otras seis personas, según funcionarios de salud.

El operativo se cobró la vida de Mohammed Majid Abu al-Ouf, su esposa y dos hijas adolescentes, apuntó el Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, que lo identificó como el director de los servicios de seguridad interna en el norte de Gaza.

El ejército de Israel, por su parte, dijo que atacó a un insurgente de Hamás y confirmó que formaba parte de los servicios de seguridad interna.

El último ataque se produjo después de que el ejército llevó a cabo varios bombardeos en el sitiado enclave palestino esta semana, que mataron al menos a nueve personas entre la noche del lunes y el martes, incluido otro alto funcionario de seguridad. Israel ha atacado repetidamente comisarías desde el frágil alto el fuego alcanzado el año pasado. Hamás sostiene que su policía es necesaria para mantener el orden en el territorio devastado por la guerra.

Los ataques casi diarios de Israel en la Franja han matado a más de 1.658 palestinos desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego con Hamás en octubre de 2025.

El total de muertes de la guerra supera las 74.700, según el Ministerio de Salud. Agencias de Naciones Unidas y expertos independientes consideran que los registros de víctimas del ministerio son, por lo general, fiables, aunque no distinguen entre civiles y combatientes.

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Magdy informó desde El Cairo, Egipto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP