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Mueren los 12 ocupantes al estrellarse avioneta en Missouri

BUTLER, Missouri, EE.UU. (AP) — Una avioneta se estrelló en Missouri y murieron sus 12 ocupantes, informaron las autoridades.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri señaló en un comunicado que había agentes en el lugar, ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Policía del condado Bates.

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Memorial de Butler. Butler está a unos 104 kilómetros (65 millas) al sur de Kansas City.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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