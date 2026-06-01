Mueren cuatro personas en accidente de avioneta en Colombia

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El accidente ocurrió durante el despegue de la aeronave tipo Cessna 206, con matrícula HK 2521, en el aeropuerto de Villavicencio, cuando se dirigía a La Macarena, en un vuelo que suele durar cerca de 50 minutos.

La Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos aseguró en un comunicado que fallecieron los cuatro ocupantes de la aeronave monomotor que pertenecía a la empresa Arall.

Los fallecidos corresponden al piloto y tres pasajeros, según la Defensa Civil, organización humanitaria que atiende emergencias.

Imágenes del sitio del accidente divulgadas por la prensa local muestran la aeronave con daños en su estructura y boca abajo, sin incinerarse.

La Dirección de Investigación indicó que activó los protocolos de emergencia y el traslado de un equipo de investigadores al lugar para “recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria” en busca de determinar las causas del accidente.

FUENTE: AP