Mueren 6 cascos azules en ataque con dron a una instalación de la ONU en Sudán, dice Guterres

La ofensiva alcanzó la base logística de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la ciudad de Kadugli, en la región central de Kordofán, señaló en un comunicado.

Ocho cascos azules más resultaron heridos. Todas las víctimas son ciudadanos bangladesíes que sirven en la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA, por sus siglas en inglés).

"Los ataques contra cascos azules de Naciones Unidas podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional", advirtió Guterres, y pidió que los responsables del ataque "injustificable" rindan cuentas.

El ejército sudanés culpó a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que se encuentra en guerra con el ejército desde hace más de dos años por el control del país.

El ataque "deja ver claramente el enfoque subversivo de la milicia rebelde y de quienes están detrás de ella", expresó el ejército en un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP