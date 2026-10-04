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Mueren 4 personas en ataque de EEUU a presunto bote con drogas en el Caribe

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos informó el domingo que atacó una embarcación sospechosa de ser utilizada para el contrabando de drogas en el mar Caribe, lo que dejó cuatro muertos, mientras el gobierno del presidente Donald Trump continúa su campaña contra presuntos traficantes en América Latina.

El ataque más reciente eleva a por lo menos 235 el número de personas que han muerto en 70 operativos militares contra embarcaciones desde que el gobierno de Trump comenzó a apuntar contra quienes denomina “narcoterroristas” en septiembre de 2025. Al igual que en la mayoría de los comunicados sobre otros ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que atacó a los presuntos traficantes de drogas en rutas de contrabando conocidas.

El ejército no aportó pruebas de que el bote estuviera transportando drogas. Un video publicado en X mostró lo que parecía ser una explosión que destruía una embarcación en movimiento, que, según el ejército, era una lancha rápida.

El gobierno de Trump busca acuerdos con países aliados para extender su ofensiva a tierra en varios países de América Latina. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, manifestó durante una visita a Panamá en agosto que Colombia, Guatemala y Honduras aceptaron permitir que Estados Unidos realice operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio. Guatemala negó haber alcanzado ese acuerdo. Ecuador puso en marcha misiones similares con Estados Unidos en marzo.

El presidente Trump afirma que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su país y las sobredosis que cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a contrabandistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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