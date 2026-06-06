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Muere pescador submarino en tercer ataque mortal de tiburón en Australia en 4 semanas

MELBOURNE, Australia (AP) — Un pescador submarino murió el sábado en el tercer ataque mortal de tiburón en cuatro semanas en Australia, informó la policía.

ARCHIVO - Se observa un letrero en el lugar donde ocurrió un ataque mortal de tiburón en la playa Dee Why en Sídney, Australia, el sábado 6 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mark Baker, archivo)
ARCHIVO - Se observa un letrero en el lugar donde ocurrió un ataque mortal de tiburón en la playa Dee Why en Sídney, Australia, el sábado 6 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mark Baker, archivo) AP

El hombre de 35 años practicaba pesca submarina con su familia frente a la isla Michaelmas, cerca de la ciudad portuaria de Albany, en el estado de Australia Occidental, cuando fue atacado antes del mediodía, según un comunicado policial.

El hombre fue trasladado en barco a Albany, donde lo esperaban paramédicos, pero no pudieron reanimarlo, indicó la policía. Las autoridades sospechan que un tiburón blanco de 4,5 metros (15 pies) fue el responsable.

La racha de tres muertes es extraordinaria en un país que, en las últimas décadas, ha promediado alrededor de tres fallecimientos por tiburón al año.

La última muerte ocurrió el 24 de mayo, cuando el pescador submarino Michael Jensz, de 39 años, sufrió lesiones en la cabeza incompatibles con la vida en un ataque en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa noreste de Australia. Se habían visto tiburones toro en las inmediaciones.

Una semana antes, el 16 de mayo, un tiburón blanco de cuatro metros (13 pies) atacó mortalmente al pescador submarino Steve Mattabonni, de 38 años, al noroeste de Albany, cerca de la isla Rottnest.

El único otro ataque mortal de tiburón en Australia este año ocurrió en enero, cuando un niño de 12 años murió en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sydney.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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