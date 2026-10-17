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Muere pescador en ataque de caimán junto a lago en Florida

Un hombre de 71 años que pescaba en la orilla de un lago de Florida murió el viernes al ser atacado por un caimán de casi 3,6 metros (12 pies) de largo, el segundo incidente mortal reportado este año.

ARCHIVO - Un caimán observa desde el agua en la Reserva Circle B Bar, el martes 21 de octubre de 2025, en el condado Polk, Florida. (Foto AP/Chris OMeara, archivo)
ARCHIVO - Un caimán observa desde el agua en la Reserva Circle B Bar, el martes 21 de octubre de 2025, en el condado Polk, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara, archivo) AP

Steven Hamilton, de Winter Garden, estaba de pie en la orilla del lago Apopka, en el parque Dr. Bradford Memorial Park, a 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Orlando, cuando fue atacado alrededor de las 5:00 de la tarde, informó el Departamento de Policía de Winter Garden.

La presencia de otros caimanes activos en el agua complicó cualquier posibilidad de rescatar a Hamilton, cuyo cuerpo fue recuperado unas dos horas después, declaró al canal FOX35 el jefe de bomberos de Winter Garden, Jose Gainza.

El capitán de policía Michael Mason señaló que las autoridades no fueron alertadas con anticipación de que hubiera un caimán cerca de la orilla del lago, posiblemente porque “tiene montones de caimanes”. Indicó que la policía inició una investigación conjunta con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, cuyos tramperos capturaron y mataron al caimán.

Mason recordó a la población que debe estar atenta a su entorno y respetar la vida silvestre.

“Mantengan la distancia”, afirmó. “Parece dócil, parece tu emblema de Florida, pero puede ser peligroso”.

Después que una mujer de Oviedo de 31 años, Brittany Clark, muriera al ser atacada por un caimán de unos 4 metros (13 pies) cerca de su casa en junio, el congresista republicano federal Greg Steube presentó una resolución en la que pidió al Contralor General y al Departamento del Interior de Estados Unidos que estudien los impactos de que el caimán americano figure como “amenazado debido a la similitud de apariencia” en la capacidad de Florida para retirar caimanes problemáticos de vías fluviales residenciales y comerciales.

Sostuvo que la especie se ha recuperado por completo desde 1987, pero sigue protegida para evitar el tráfico y la caza del cocodrilo americano, de apariencia similar.

Con datos del estado de Florida, las dos muertes de 2026 elevan a 34 el número total de personas fallecidas por ataques de caimanes desde 1948. Entre ellas figuran una mujer de 61 años que cayó de su canoa tras ser volcada por un caimán en 2025 y una viuda de 85 años que fue arrastrada desde el patio trasero de su casa por un caimán cuando paseaba a su perro en 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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