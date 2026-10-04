Muere niña de 12 años en tiroteo en parque de Baltimore

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Los agentes acudieron al Leon Day Park a las 6:15 de la tarde del sábado, donde encontraron a la niña y a una mujer con heridas de bala. Dos hombres también llegaron por su cuenta a hospitales de la zona para recibir tratamiento, informó el comisionado de Policía de Baltimore, Richard Worley, en una conferencia de prensa.

La niña fue declarada muerta en un hospital. Los adultos sufrieron lesiones que no ponían en riesgo su vida, señaló Worley.

Dos hombres al parecer estaban involucrados en una discusión sobre un lugar de estacionamiento y comenzaron a dispararse entre sí, y la niña y la mujer fueron alcanzadas por las balas, explicó Worley. Agregó que la policía buscaba a “al menos” dos sospechosos.

La policía seguía procesando la escena en el extenso parque, y Worley indicó que no se sabía cuántos disparos se realizaron. Instó a cualquiera que haya presenciado el tiroteo a comunicarse con la policía.

“Dos hombres adultos se enfrascaron en una discusión, y ahora una niña de 12 años ya no está", señaló el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, en la conferencia de prensa. "Nunca deberíamos tener que decir algo así. Lo que ocurrió aquí hoy es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP