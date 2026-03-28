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Muere a los 94 años el actor James Tolkan, de "Top Gun" y "Back to the Future"

El actor James Tolkan, conocido por sus papeles como un comandante naval mascador de puros en “Top Gun” y un hosco administrador de secundaria en “Back to the Future”, murió. Tenía 94 años.

Esta imagen sin fecha, proporcionada por la familia Tolkan, muestra al actor James Tolkan. (Familia Tolkan vía AP)
Esta imagen sin fecha, proporcionada por la familia Tolkan, muestra al actor James Tolkan. (Familia Tolkan vía AP) AP

Tolkan falleció el jueves en Lake Placid, Nueva York, donde vivía, informó el sábado su agente de contratación, John Alcantar. Un breve obituario publicado en el sitio web de “Back to the Future” indicó que Tolkan murió “pacíficamente”, pero no se dio a conocer la causa de su deceso.

En “Back to the Future”, Tolkan interpretó al subdirector Gerald Strickland, quien, con su pajarita, vigilaba a los estudiantes en busca de problemas en los pasillos de la ficticia Hill Valley High School —en particular a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox.

“De verdad tienes un problema de actitud, McFly”, dice el personaje de Tolkan en la película de 1985. “Eres un holgazán. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un holgazán”.

Tolkan también apareció en “Top Gun” como el oficial al mando Tom “Stinger” Jardian. Cerca del final de la película, cuando Jardian le pregunta al personaje de Tom Cruise, el capitán Pete “Maverick” Mitchell, sobre su elección para su futura asignación, Mitchell responde que quiere ser instructor de Top Gun.

“Que Dios nos ayude”, replica el personaje de Tolkan, riéndose.

Nacido en Calumet, Michigan, Tolkan se graduó de la secundaria en Arizona y sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea. Con el tiempo llegó a Nueva York, donde pasó un cuarto de siglo actuando en papeles teatrales. Fue miembro del elenco original de “Glengarry Glen Ross”.

A Tolkan le sobreviven su esposa desde hace 54 años, Parmelee Welles, quien dijo en un comunicado que su esposo también era un ávido coleccionista de arte y adoraba a los animales. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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