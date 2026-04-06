americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere a los 84 Craig Reedie, veterano olímpico que lideró la AMA en escándalo ruso de dopaje

GINEBRA (AP) — Craig Reedie, el expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje cuya postura sobre el escándalo de dopaje ruso de hace una década lo llevó a chocar con el COI, donde era vicepresidente, ha fallecido. Tenía 84 años.

ARCHIVO - Craig Reedie, el entonces presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, durante una reunión del organismo sobre el escándalo de dopaje ruso, en Lausana, Suiza, el 9 de diciembre de 2019. (Laurent Gillieron/Keystone vía AP)
ARCHIVO - Craig Reedie, el entonces presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, durante una reunión del organismo sobre el escándalo de dopaje ruso, en Lausana, Suiza, el 9 de diciembre de 2019. (Laurent Gillieron/Keystone vía AP) AP

El Comité Olímpico Internacional confirmó su muerte el lunes sin indicar la causa.

Reedie desempeñó papeles clave en la inesperada victoria de Londres en la puja para albergar los Juegos Olímpicos de 2012 y en lograr que su propio deporte, el bádminton, ingresara al programa olímpico para los Juegos de Barcelona 1992.

“Craig fue mi mentor, un consejero sabio, un asesor apasionado y un gran amigo”, dijo Sebastian Coe, quien trabajó junto a Reedie en la candidatura y en la organización de los Juegos de Verano de Londres.

“Era el distinguido estadista veterano con un caudal de conocimiento y experiencia olímpicos que compartía de buena gana y con gran eficacia”, escribió Coe en una publicación en redes sociales el lunes.

La influencia de Reedie en la política olímpica ayudó a impulsarlo para dirigir al organismo mundial de vigilancia antidopaje en 2013.

Tres años después, la antesala a los Juegos de Verano de Río de Janeiro estuvo dominada por el escándalo al conocerse la magnitud del programa de dopaje respaldado por el Estado ruso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

El impulso de la AMA de Reedie para excluir a todo el equipo ruso de Río fue resistido con firmeza por el COI y su presidente, Thomas Bach. Ambos integraban la junta ejecutiva del COI, de 15 miembros, que finalmente decidió permitir que los organismos rectores de los deportes olímpicos definieran su política de admisión para los atletas rusos.

La presión pública ejercida sobre Reedie por influyentes figuras olímpicas continuó durante meses hasta que él y Bach se reunieron para limar asperezas. Desde Río, ningún equipo ruso ha competido en unos Juegos Olímpicos con el nombre de su país, su bandera y su himno.

La actual presidenta del COI, Kirsty Coventry, afirmó el lunes que la contribución de Reedie “a los Juegos Olímpicos, al deporte limpio y al desarrollo de atletas en todo el mundo perdurará por generaciones”.

“Fue un guardián firme de la integridad, guiando a la comunidad deportiva mundial a través de algunos de sus momentos más desafiantes con dignidad y determinación”, añadió Coventry en un comunicado del COI.

Coe describió a Reedie, un escocés que fue nombrado caballero en 2006, como el “epítome de un caballero”.

“El era, en partes iguales, obstinado en sus opiniones, sabio, astuto y, sobre todo, leal a quienes legítimamente querían servir al deporte”, señaló el presidente de World Athletics. “Desde luego no toleraba a los necios, era auténtico y decía lo que pensaba”.

Reedie fue elegido miembro del COI en 1994 y se convirtió en miembro honorario en 2021.

El COI indicó que su bandera ondeará a media asta durante tres días en su sede de Lausana, Suiza.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Destacados del día

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter