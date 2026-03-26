Muere a los 80 Tracy Kidder, autor de éxitos inesperados ganador del Pulitzer

ARCHIVO - El autor Tracy Kidder posa en su cabaña, en South Bristol, Maine, el 26 de septiembre de 2005. (Foto AP/Pat Wellenbach, archivo) AP

Su hijo, Nat Kidder, confirmó a The Associated Press que el autor murió de cáncer de pulmón el martes en la casa de su hija en Boston.

Kidder ganó el Premio Pulitzer y el National Book Award por su obra de 1981, “The Soul of a New Machine” ("El alma de una nueva máquina"), que se adentró en el trabajo de una incipiente empresa informática mucho antes de que a la mayoría de la gente le importara el funcionamiento interno de Silicon Valley.

“Era como entrar en otro país”, le contó Kidder a la AP en ese momento. “Al principio, no entendía lo que decía nadie”.

Durante las décadas siguientes, Kidder se sumergió en mundos que antes le eran desconocidos, y produjo libros profusamente investigados sobre temas que quizá no suenen como lectura ligera.

Para “Among Schoolchildren”, de 1989, pasó un año en un aula de quinto grado, destacando la dedicación de una maestra de un barrio urbano en Holyoke, Massachusetts. Más tarde, para “Old Friends”, de 1993, observó el lado oscuro de envejecer en Estados Unidos, al tiempo que narró cómo dos amigos mantuvieron su dignidad en un asilo de ancianos pese a sus dolencias.

Convertir esos hechos ocurridos en un asilo de ancianos de Northampton, Massachusetts, en un relato cohesionado fue uno de sus principales desafíos, le comentó Kidder a la AP.

“No pasa gran cosa y, sin embargo, creo que cuando lo lees, sientes que sí pasa mucho. Las cosas pequeñas tienen que contar muchísimo”, afirmó.

En 2003, Kidder escribió “Mountains Beyond Mountains” ("Montañas tras las montañas"), sobre el esfuerzo de un médico por llevar atención sanitaria a Haití. La obra presentó el trabajo de Kidder a una nueva generación de lectores, ya que numerosas universidades la incorporaron a sus listas de lectura.

“Mountains Beyond Mountains cambió mi vida —y la vida de tantas otras personas en todo el mundo”, escribió en redes sociales el miércoles John Green, autor de “The Fault in Our Stars” ("Bajo la misma estrella").

El libro incluso inspiró el éxito de 2010 de la banda de indie rock Arcade Fire, “Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)”.

“Los dones de Tracy para contar historias y su incansable labor de reporteo son un reflejo perdurable de la empatía, la integridad y la curiosidad infinita que aportó a todo lo que hizo”, señaló el miércoles en un comunicado Random House, la editorial de Kidder desde hace mucho tiempo.

Mientras tanto, Kidder procuró evitar centrarse en sus aficiones de siempre, como la pesca o el béisbol, por temor a que, si pasaba demasiado tiempo en uno de esos ámbitos, pudiera hacer que “se hartara”.

Kidder nació en la ciudad de Nueva York en 1945 y asistió a la Universidad de Harvard, donde se inscribió en el programa Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva para evitar el reclutamiento para la guerra de Vietnam.

Tras graduarse, pese a pensar que le asignarían un puesto de inteligencia de comunicaciones en Washington, Kidder fue enviado a Vietnam, donde el joven de 22 años quedó al mando de un destacamento de investigación de radio de retaguardia de ocho hombres que monitoreaba las comunicaciones de unidades enemigas para intentar ubicar sus posiciones.

Kidder documentó esa desconcertante experiencia en “My Detachment”, de 2005, unas memorias a menudo humorísticas que ofrecían perspectivas sobre la vida de las tropas de apoyo que constituían la mayor parte de los más de 500.000 efectivos militares de Estados Unidos que estuvieron en Vietnam en el punto álgido del despliegue, cuando el autor sirvió allí en 1968-1969. La guerra se convirtió en una abstracción para Kidder, que nunca vio combate y solo conocía al enemigo como “puntos en un mapa”.

Después de la guerra, Kidder y su nueva esposa, Frances Gray Toland, se mudaron al Medio Oeste para que Kidder pudiera inscribirse en el prestigioso programa de escritura creativa de la Universidad de Iowa, donde se enganchó a la ola del Nuevo Periodismo impulsada por escritores como Tom Wolfe y Truman Capote.

Kidder detestaba el título de “periodista literario”; le dijo al Dallas Morning News en 2010 que le parecía una descripción “pretenciosa”.

El término no ficción creativa también le molestaba: “Sugiere que nos inventamos cosas”.

En cambio, se veía a sí mismo como un narrador.

“No pienso que la ficción y la no ficción sean tan diferentes, salvo que la no ficción no se inventa”, le explicó a la AP. “Pero discrepo de quienes creen que la no ficción no debería apropiarse de las técnicas de la ficción... Pertenecen a la narración”.

A Kidder le sobreviven su esposa, Fran; sus dos hijos, Nat Kidder y Alice Kidder Bukhman; y cuatro nietos.

FUENTE: AP