Muere Ian Huntley, uno de los infanticidas más notorios de Reino Unido, tras ser agredido en prisión

Ian Huntley, un exconserje escolar --actualmente de 52 años-- condenado en 2003 por el asesinato de dos niñas de 10 años, había estado conectado a soporte vital tras recibir repetidos golpes en la cabeza con una barra metálica en la prisión de Frankland, en el noreste de Inglaterra, el 26 de febrero.

Los asesinatos de Holly Wells y Jessica Chapman mantuvieron en vilo al Reino Unido durante dos semanas después que las mejores amigas desaparecieran del pueblo de Soham, en el este de Inglaterra, el 4 de agosto de 2002, tras salir de una reunión para comprar dulces.

Durante 13 días, la policía buscó a las niñas, aferrándose a la esperanza de que pudieran seguir con vida. Una foto de las menores con camisetas rojas iguales del Manchester United, tomada justo antes que desaparecieran, se convirtió en un elemento habitual de las portadas y de las emisiones informativas cuando los detectives desplegaban una enorme búsqueda.

Miles de personas visitaron Soham en una inmensa muestra de preocupación, dejando cientos de ramos de flores fuera de la iglesia local.

La búsqueda terminó cuando un grupo de excursionistas descubrió los restos de las niñas junto a un sendero de tierra en una zona boscosa a unos pocos kilómetros del pueblo.

“El asesinato sigue siendo uno de los casos más impactantes y devastadores de la historia de nuestra nación, y nuestros pensamientos están con sus familias”, señaló el Ministerio de Justicia del Reino Unido en un comunicado.

Huntley negó haber asesinado a las dos niñas de 10 años, pero fue declarado culpable tras un juicio en el Tribunal Penal Central de Londres en 2003. Su cadena perpetua recomendaba que cumpliera al menos 40 años.

En prisión, Huntley sobrevivió a repetidos intentos de acabar con su vida, y se le mantuvo bajo estrecha protección junto con otros asesinos notorios. En un incidente en 2010, otro recluso le cortó el cuello.

En el momento de los asesinatos, Huntley vivía con Maxine Carr, asistente de enseñanza en la escuela primaria de Holly y Jessica. Carr le proporcionó a Huntley una coartada falsa y posteriormente fue encarcelada durante 21 meses por obstruir el curso de la justicia. Ahora vive con una nueva identidad.

Huntley y Carr hablaron a menudo con los reporteros durante la búsqueda de las niñas. Huntley les había dicho que creía haber sido una de las últimas personas en verlas con vida, y Carr comentó que siempre conservará una tarjeta que Holly le había dibujado.

Los medios británicos han reportado que el asesino y violador Anthony Russell, de 43 años, fue el responsable de la agresión que finalmente condujo a la muerte de Huntley.

La policía de Durham investiga las circunstancias del incidente que causó la muerte de Huntley y se está preparando un expediente para el Servicio de Fiscalía de la Corona, a fin de que considere la presentación de cargos. ___

