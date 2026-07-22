Muere en choque a los 18 Kaylee Hottle, actriz sorda de "Godzilla"

ARCHIVO - Kaylee Hottle en el estreno de "Godzilla x Kong: The New Empire" en Los Ángeles, el 25 de marzo de 2024. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) AP

Hottle era una de las dos pasajeras del auto cuando se salió de la carretera y chocó contra una alcantarilla en Ijamsville antes de las 3 de la mañana El conductor fue trasladado a un hospital local con lesiones que no ponían en riesgo su vida, y el otro pasajero rechazó recibir atención médica, según un comunicado de la oficina del sheriff. Se cree que el exceso de velocidad fue un factor en el accidente, que está bajo investigación, indicó la oficina del sheriff.

Hottle era usuaria nativa de la Lengua de Señas Estadounidense, y sus familiares también son sordos. Sus padres, Joshua y Ketsi Hottle, compartieron en redes sociales emotivos mensajes en video sobre su muerte.

“La mamá de Kaylee y sus cuatro hermanos están destrozados. Están juntos en casa, de duelo. Yo voy camino a Maryland para traer el cuerpo de Kaylee de regreso a casa”, expresó el padre en Lengua de Señas Estadounidense en una publicación desde un aeropuerto.

El padre contó que el corazón de Hottle se detuvo antes de que llegara a un hospital, tras ser trasladada por aire desde el lugar del accidente. “Muy agradecido por los 18 años que tuvimos juntos, y ojalá hubiéramos tenido más”, manifestó.

Joshua Hottle también se comunicó con el conductor, descrito por la oficina del sheriff como un joven de 19 años de Frederick.

“Te he perdonado. No dejes que este incidente arruine el resto de tu vida”, afirmó el padre.

“Sigo sintiendo que Kaylee está con nosotros”, dijo la madre comentó en Lengua de Señas Estadounidense en una publicación.

En “Godzilla vs. Kong” y la secuela, “Godzilla x Kong: The New Empire” ("Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio"), Hottle interpretó a una niña huérfana llamada Jia que ve más allá de la apariencia amenazante de Kong y forma un vínculo especial con el monstruo, comunicándose con él mediante lenguaje de señas.

“Estoy devastada al enterarme de esto. Te vamos a extrañar muchísimo, Kaylee”, escribió su coprotagonista de “Godzilla”, Millie Bobby Brown, en Instagram.

El coprotagonista Alexander Skarsgård, quien aprendió Lengua de Señas Estadounidense para comunicarse con Hottle, dijo al sitio de cultura pop Junkee en 2021 que él y otros quedaron impresionados por el profesionalismo de la joven actriz y su capacidad para incorporar rápidamente las indicaciones del director en su actuación.

En una entrevista de 2024 con The Associated Press, Hottle dijo a través de un intérprete que no había visto películas de monstruos antes de ser elegida para “Godzilla”, por lo que su padre la ayudó a entender el género.

“Admiro a mucha gente, pero la persona a la que admiro, las pocas personas a las que admiro principalmente, son mis padres y mis hermanas”, dijo Hottle.

Hottle explicó que, cuando trabajaba en la primera película, le preocupaba un poco si después podría volver a su “vida normal”.

“La gente sí me reconoce en la escuela, pero no es tan malo como pensé que sería”, dijo Hottle.

Hottle había aparecido anteriormente en un episodio televisivo de 2021 de “Magnum P.I.”. Figuraba como parte del elenco de la próxima película “What Doesn’t Kill Us”.

“Tengo el corazón roto. Mi corazón está con su familia en este momento inimaginable”, escribió Alaqua Cox, su coprotagonista en esa película y también actriz sorda, en Instagram.

Otros actores sordos destacados también compartieron mensajes de duelo en internet.

“Estoy absolutamente destrozada por el fallecimiento de la dulce Kaylee Hottle. Que su belleza y su talento sean un recuerdo por la eternidad”, escribió en Instagram la ganadora del Oscar Marlee Matlin.

El también ganador del Oscar Troy Kotsur, quien protagonizó la película “Coda”, escribió que la muerte de Hottle le hizo pensar en su propia hija y le recordó no dar el tiempo por sentado.

“No tengo palabras para expresar lo que pasó esta mañana”, escribió Kotsur y ofreció sus “más profundas condolencias” a la familia Hottle.

Funcionarios de la escuela para sordos Texas School for the Deaf en Austin también anunciaron la muerte de Hottle en Facebook, y escribieron que habría servicios de consejería y apoyo disponibles para sus compañeros de clase y amigos.

“Por favor, mantengan a los seres queridos de Kaylee en sus pensamientos mientras lamentamos juntos esta tremenda pérdida”, escribió la escuela. ___ Boone informó desde Boise, Idaho. Lage informó desde Ann Arbor, Michigan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP