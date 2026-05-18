Movilización policial en San Diego debido a un tirador activo en una mezquita local

El oficial Anthony Carrasco indicó que creen que hay personas que fueron alcanzadas por los disparos.
La policía de San Diego respondió el lunes a los reportes de un tirador activo en el Centro Islámico de la ciudad.
Imágenes aéreas de televisión muestran una fuerte presencia policial fuera de la mezquita.
La mezquita está en un vecindario mayormente residencial a unos 14 km (9 millas) al norte del centro de San Diego. Es la mezquita más grande del condado de San Diego, según su sitio web.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
