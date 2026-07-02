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Morales refuta nueva denuncia en su contra por las prolongadas protestas y bloqueos en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — El expresidente Evo Morales rechazó el jueves la denuncia presentada ante la fiscalía de la ciudad boliviana de Santa Cruz que lo señala de promover las protestas con cortes de ruta que afectaron el país andino por más de 50 días.

Dirigentes cívicos de la región de Santa Cruz, al oriente de Bolivia y la más próspera del país, interpusieron la querella contra el exgobernante (2006-2019), el dirigente del sindicato de trabajadores, Mario Argollo y el representante de campesinos aymaras, Vicente Salazar, informó Agustín Zambrana, vicepresidente del comité cívico de Santa Cruz.

“Ellos son los cabecillas del terrorismo en Bolivia… se tiene que hacer una investigación seria”, dijo Zambrana. “No es persecución, no es revanchismo, es justicia lo que queremos para que se acabe la cultura de deshacer a Bolivia y quedar impunes”, agregó.

De acuerdo con reportes de prensa y abogados del comité cívico la fiscal de Santa Cruz, Karina Lijerón, informó al juez que se abre preliminarmente la investigación bajo los presuntos delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y asociación delictuosa.

The Associated Press se comunicó con la oficina de la Fiscalía sin poder obtener de momento una versión al respecto.

Morales, quien se ha refugiado en su bastión de el Chapare, en el centro del país, para evitar declarar en un caso por presunto abuso de una menor cuando era presidente, negó en conferencia de prensa que avaló los bloqueos, los cuales ocasionaron desabastecimientos de insumos médicos y alimentos principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

Unas 14 personas fallecieron, varias de ellas por falta de atención médica, y el conflicto generó millonarias pérdidas al sector productivo en medio de una crisis económica, según las autoridades.

“Decidimos marcha pacífica de Caracollo (en la región sureña de Oruro) a La Paz, una semana de marcha, y no se aprobó bloqueo de caminos”, aseguró Morales el jueves. “Todo esto es político”, agregó.

El presidente Rodrigo Paz declaró estado de excepción el 20 de junio y, posteriormente, sectores afines a Morales dieron una pausa en las protestas a pedido del exgobernante. Paz asumió el cargo en noviembre terminando con los casi 20 años de gobierno de izquierda de Morales y Luis Arce (2020-2025).

FUENTE: AP

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