americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Moniak y Karros conectan jonrones y los Rockies vencen 9-6 a los Dodgers

DENVER (AP) — Mickey Moniak conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la séptima entrada, y los Rockies de Colorado resistieron para vencer el domingo 9-6 a Los Ángeles y propinarles a los Dodgers su primera racha de derrotas de la temporada.

Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, al frente, hace un gesto al cruzar el plato después de conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Treinen, en la séptima entrada de un juego de béisbol el domingo 19 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, al frente, hace un gesto al cruzar el plato después de conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Treinen, en la séptima entrada de un juego de béisbol el domingo 19 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Ángeles ganó 11 de 13 antes de perder los últimos dos en Denver.

Shohei Ohtani pegó dos dobles para extender a 51 juegos su racha embasándose, y Ryan Ward tuvo dos imparables y una carrera impulsada en su debut en las Grandes Ligas.

El doble impulsor de Ohtani en la tercera entrada lo dejó en solitario en el tercer lugar de la lista histórica de la franquicia, detrás de Shawn Green, quien se embasó en 53 juegos consecutivos en 2000, y Duke Snider, que tuvo una racha de 58 juegos en 1954.

Edouard Julien, quien tuvo tres hits, abrió con un doble; Moniak la sacó por el jardín derecho-central, y Hunter Goodman conectó un doble y anotó con el sencillo de Tyler Freeman. Julien impulsó dos más en la octava, en la que los Rockies anotaron tres carreras.

Antonio Senzatela (1-0) lanzó dos entradas como relevista del abridor Michael Lorenzen. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter