Moniak y Karros conectan jonrones y los Rockies vencen 9-6 a los Dodgers

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Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, al frente, hace un gesto al cruzar el plato después de conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Treinen, en la séptima entrada de un juego de béisbol el domingo 19 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Ángeles ganó 11 de 13 antes de perder los últimos dos en Denver.

Shohei Ohtani pegó dos dobles para extender a 51 juegos su racha embasándose, y Ryan Ward tuvo dos imparables y una carrera impulsada en su debut en las Grandes Ligas.

El doble impulsor de Ohtani en la tercera entrada lo dejó en solitario en el tercer lugar de la lista histórica de la franquicia, detrás de Shawn Green, quien se embasó en 53 juegos consecutivos en 2000, y Duke Snider, que tuvo una racha de 58 juegos en 1954.

Edouard Julien, quien tuvo tres hits, abrió con un doble; Moniak la sacó por el jardín derecho-central, y Hunter Goodman conectó un doble y anotó con el sencillo de Tyler Freeman. Julien impulsó dos más en la octava, en la que los Rockies anotaron tres carreras.

Antonio Senzatela (1-0) lanzó dos entradas como relevista del abridor Michael Lorenzen. ___

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FUENTE: AP