Momentos clave que llevaron al arresto del expríncipe Andrés por sus vínculos con Epstein

El hombre, antes conocido como el príncipe Andrés, ha enfrentado durante años una serie de acusaciones por sus contactos con el desacreditado financista, más recientemente a raíz de la publicación de más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estos son algunos momentos clave de la caída en desgracia de Mountbatten-Windsor como hermano menor del rey Carlos III:

Andrés se ve obligado a dimitir como enviado especial de comercio de Reino Unido tras los primeros reportes sobre sus vínculos con Epstein, quien había sido condenado y encarcelado tres años antes por delitos sexuales relacionados con una menor.

Epstein es arrestado por segunda vez por cargos de tráfico sexual y posteriormente se suicida en la celda de una cárcel de Nueva York. La noticia centra la atención pública en acusaciones de que el entonces príncipe tuvo relaciones sexuales con al menos una adolescente menor de edad traficada por Epstein. Andrés niega las acusaciones.

16 de noviembre de 2019

Andrés intenta frenar la oleada de críticas al aceptar someterse a un duro interrogatorio ante cámaras por parte de la periodista de la BBC Emily Maitlis. La entrevista resulta contraproducente cuando Andrés defiende su relación con Epstein, no muestra empatía por sus víctimas y ofrece explicaciones sobre su conducta que a muchas personas les cuesta creer. El entonces príncipe afirma que rompió el contacto con Epstein en diciembre de 2010, una fecha que volverá para perseguirlo.

20 de noviembre de 2020

El Palacio de Buckingham anuncia que Andrés suspenderá todas sus funciones reales “durante el futuro previsible”. Cuatro días después, el príncipe es despojado de su papel como patrono de 230 organizaciones benéficas.

2022

Andrés acepta llegar a un acuerdo para resolver una demanda civil en Nueva York presentada por Virginia Giuffre, quien alegó que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe cuando tenía 17 años. Aunque no admitió ninguna de las acusaciones de Giuffre, Andrés reconoció que ella había sufrido como víctima de abuso sexual. Expertos legales estiman que el acuerdo, cuyo monto no se divulgó, le costó al hermano del rey hasta 10 millones de dólares. El origen de los fondos ha permanecido turbio desde entonces.

25 de abril de 2025

Virginia Giuffre se suicida en Australia, donde había vivido aproximadamente desde 2002.

12 de octubre de 2025

Periódicos británicos revelan que Andrés envió un correo electrónico a Epstein el 28 de febrero de 2011, más de dos meses después de haberle dicho a la BBC que había cortado todo contacto con su antiguo amigo. El príncipe escribió que estaban “en esto juntos” y que “tendrían que superarlo”.

17 de octubre de 2025

Andrés afirma que renuncia a sus títulos reales, incluido el de duque de York, y a otros honores porque “las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la familia real”.

21 de octubre de 2025

En su libro póstumo, Giuffre relata detalles de cómo conoció por primera vez a Andrés en marzo de 2001 y que fue obligada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones distintas.

30 de octubre de 2025

El rey despoja a su hermano de los títulos y honores que le quedaban, incluido el que ha ostentado desde su nacimiento: príncipe. A partir de entonces, será conocido como Andrew Mountbatten Windsor, y posteriormente, añadió un guion. El rey también le notifica que debe abandonar Royal Lodge, su residencia señorial de 30 habitaciones cerca del Castillo de Windsor, donde había vivido durante más de 20 años. Acepta trasladarse a la remota y privada finca Sandringham de su hermano.

30 de enero de 2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica los archivos de Epstein, que parecen revelar más detalles sórdidos sobre la relación entre el expríncipe y Epstein. Una foto de Mountbatten-Windsor agachado sobre una mujer inmóvil y no identificada en lo que parece ser el apartamento de Epstein en Nueva York provoca consternación y repulsión generalizadas. Entre las acusaciones que surgen en los días siguientes figura que Mountbatten-Windsor envió a Epstein informes confidenciales de una gira de 2010 por el Sudeste Asiático, que realizó como enviado de Reino Unido para el comercio internacional. Eso resultó ser el detonante de su arresto.

2 de febrero

Mountbatten-Windsor deja su mansión en el Castillo de Windsor para vivir en una propiedad mucho más pequeña en la finca Sandringham del rey.

9 de febrero

El rey indica que está listo para “apoyar” a la policía a analizar las afirmaciones de que su hermano entregó información confidencial a Epstein.

19 de febrero

Mountbatten-Windsor es arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. La Policía del Valle del Támesis, que supervisa un área al oeste de Londres, incluida la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, señaló que estaba “evaluando” reportes de que el entonces príncipe envió a Epstein informes comerciales en 2010.

