Mohamed Salah anota, pero Liverpool cae 2-1 ante el colista Wolves

El mediocampista brasileño Andre marcó el gol del triunfo, con un disparo que se desvió en otro futbolista en el cuarto minuto del tiempo añadido para asestar un golpe a las esperanzas del Liverpool, de asegurar la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

La diana también les dio a los aficionados de los Wolves un raro momento de lustre en una temporada que parece destinada a terminar con el descenso.

El gol de Andre enloqueció al público local en un cierre emocionante del partido.

Mohamed Salah anotó a los 83 minutos—poniendo fin a una sequía de 10 partidos de liga sin marcar — para igualar por el Liverpool, cinco minutos después de que el portugués Rodrigo Gomes había adelantado a los Wolves.

Mientras el juego iba de un arco al otro dado que ambos equipos buscaban el gol de la victoria, el remate de larga distancia de Andre se desvió en Joe Gómez y dejó a contrapié al portero brasileño del Liverpool Alisson.

Fue la novena derrota liguera del Liverpool en la temporada y podría hacer que el campeón defensor caiga al sexto puesto si el Chelsea vence al Aston Villa este miércoles.

Los cuatro primeros tienen garantizada la clasificación a la Liga de Campeones, pero es probable que la Premier obtenga una quinta plaza adicional por el rendimiento de los clubes ingleses en Europa esta temporada.

Después de arrasar con el título la campaña pasada, el Liverpool está a 16 puntos del líder Arsenal.

La victoria de los Wolves significó triunfos consecutivos en la liga por primera vez esta temporada. Vencieron 2-0 al Aston Villa el viernes.

Aunque la permanencia es muy poco probable, dado que está a 11 puntos de la salvación, Wolverhampton está disfrutando de un repunte al final de la temporada que incluyó un reciente empate 2-2 con el Arsenal.

Everton da a sus seguidores motivo para celebrar

El Everton consiguió una victoria poco habitual en su nuevo estadio al derrotar 2-0 al Burnley, que lucha por evitar el descenso.

Los goles de James Tarkowski y Kiernan Dewsbury-Hall, uno en cada tiempo, sellaron apenas la quinta victoria liguera en el Hill Dickinson Stadium desde que el Everton se mudó a su nueva casa al inicio de la temporada.

El triunfo también impulsó sus opciones de clasificarse para competiciones europeas, ya que el equipo de David Moyes se colocó a un punto del séptimo, Brentford, que empató 0-0 con Bournemouth.

“Nuestro rendimiento fuera de casa ha sido increíble, pero no hemos sumado suficientes puntos aquí", dijo Tarkowski. "En algunos partidos aquí nos hemos quedado cortos, hemos encajado goles tontos y no hemos aprovechado nuestras ocasiones.

“Estamos a tiro de los puestos europeos. Quedan nueve partidos, así que vamos a sumar algunas victorias y ver dónde terminamos. Los estamos persiguiendo, en lugar de mirar hacia abajo”.

Leeds vuelve a perder

El Leeds corre el riesgo de verse arrastrado de nuevo hacia la zona de descenso tras dos derrotas consecutivas.

Un penalti ejecutado por Habib Diarra en la segunda parte aseguró la victoria 1-0 del Sunderland en Elland Road.

El Leeds está seis puntos por encima de la zona de descenso, pero esa diferencia podría reducirse si el West Ham, 18º, suma puntos en el feudo de Fulham este miércoles.

