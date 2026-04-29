Missouri: Tormenta de granizo mata a un emú en un zoológico y daña vehículos

En esta imagen difundida por el Parque Zoológico Dickerson el miércoles 29 de abril de 2026, se puede ver a un emú de nombre Adam en el zoológico, en Springfield, Missouri. (Samantha Marshall/Dickerson Park Zoo via AP) AP

Uno de los pedazos de hielo --del tamaño de una pelota de sóftbol-- que cayó el martes en el área de Springfield, medía unos 12 centímetros (4,75 pulgadas). El granizo mató a un emú en el zoológico, provocó heridas en algunos conductores, causó cortes de electricidad que afectaron a miles de personas y dejó daños en vehículos e incluso en algunas aeronaves.

“Me siento bendecido de haber salido ileso”, señaló Gockel, cuyo parabrisas fue golpeado por el granizo mientras esperaba en su auto al costado de una autopista.

El clima severo de primavera está azotando el Sur y el centro-norte de Estados Unidos, mientras que funcionarios de gestión de emergencias señalaron que la tormenta de granizo fue la peor en la historia de Springfield, aunque lejos del récord estatal. Mark Burchfield, del Servicio Meteorológico Nacional en Springfield, explicó que esa distinción corresponde al granizo de 15,2 centímetros (6 pulgadas) que cayó en 2004 cerca de la localidad de Maryville.

“Es muy raro”, comentó sobre la tormenta en Springfield. “Fue una tormenta eléctrica de supercélula que tuvo mucha cizalladura del viento y mucha energía”.

En el Parque Zoológico Dickerson de Springfield, el personal intentó trasladar a espacios cerrados, incluída a Adam, una emú de 21 años. Pero el comportamiento natural de un emú es echarse y cubrirse, indicó el portavoz Joey Powell en un correo electrónico a The Associated Press.

Adam murió por un traumatismo craneal. Y Oscar, ñandú de 17 años, sufrió heridas pero recibe tratamiento mientras el zoológico permanecía cerrado.

Algunos de los peores daños se registraron en el Aeropuerto Nacional Springfield-Branson, a unos 8 kilómetros (5 millas) al noroeste del centro de la ciudad.

El aeropuerto aplazó o canceló decenas de vuelos y a cientos de vehículos se les reventaron los parabrisas o los quemacocos, informó Ren Luebbering, responsable de información pública del aeropuerto.

Algunos pasajeros tuvieron que ser trasladados en autobús a unos 160 kilómetros (100 millas) hasta el aeropuerto de Bentonville, Arkansas, debido a que los autos de alquiler estaban dañados. Luebbering señaló que el personal aeroportuario pasó tres horas cubriendo con lonas los vehículos más afectados.

“Creemos que pusimos como 300 o 400 lonas sobre los autos”, manifestó Luebbering. El aeropuerto advirtió en internet: “Espere daños en su vehículo”.

Nicolette Zangara, portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Springfield-Greene, dijo que desde la mañana tuvo un mal presentimiento.

“Por lo que veíamos en el radar, se notaba que el granizo estaba aumentando de tamaño”, explicó. “Y luego empezamos a recibir fotos de algunos de nuestros condados vecinos, del granizo que les estaba cayendo. Y desde ese momento supimos que iba a ser una tormenta grave”.

Añadió que algunas personas llamaron al número de emergencias 911 para reportar heridas que sufrieron cuando el granizo rompió el parabrisas de sus autos, pero no dio a conocer cifras exactas. Señaló que los vehículos aparentemente se llevaron la peor parte. Dijo que su auto está tan abollado que parece una pelota de golf.

“Parece que la última semana de abril está como maldita para nuestra zona”, expresó, al señalar las tormentas que azotaron a la región el año pasado.

Desde que pasó la tormenta, Gockel ha pasado el resto del tiempo en contacto con su seguro. Las canaletas de su casa quedaron “hechas añicos” y un equipo se dirige a evaluar su techo.

Dirige un negocio de pizzas y un camión de comida resultó dañado, así como vehículos de trabajo y el primer auto de su hija adolescente, el cual compró hace alrededor de un mes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP