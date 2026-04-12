Mississippi revela toda su historia en aniversario de EEUU, en contraste con esfuerzos federales

Un traje usado por el grupo racista Ku Klux Klan en el Museo de Historia de Mississippi, en Jackson, Mississippi, el 27 de marzo del 2026. (AP foto/Sophie Bates) AP

Un hombre, Malcolm Wright, fue asesinado a golpes delante de su familia en 1949. ¿Su falta? “Acaparar el camino”. Investigaciones posteriores revelaron que su carreta tirada por una mula, a ojos de sus asesinos, avanzaba demasiado despacio.

Los paneles están entre miles de exhibiciones y objetos dentro del Museo de Derechos Civiles de Mississippi y el contiguo Museo de Historia de Mississippi. Conocido como los Dos Museos de Mississippi, el enorme complejo a la vista del Capitolio estatal es parte central de la celebración local del 250° aniversario de la independencia estadounidense.

“Esas son solo las personas de las que sabemos”, comentó Kiama Johnson, que visitaba desde Monroe, Luisiana, sobre los paneles de víctimas mientras se sentaba más allá de la exhibición y contenía las lágrimas. “Imagínese las que no. Imagínese las que nunca van a quedar escritas en los libros de historia”.

El enfoque de Mississippi, sin ocultar sus defectos, para reflejar su historia como parte de la conmemoración oficial del 250.º aniversario de la nación contrasta de manera marcada con lo que ha ocurrido a nivel nacional desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Aliviar la incomodidad que provoca la historia estadounidense a veces brutal ha sido un tema central del gobierno de Trump. Firmó una orden ejecutiva en su primer día de regreso al cargo para eliminar los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal. Eso, junto con una orden ejecutiva de marzo de 2025, “Restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense”, ha llevado a cambiar letreros en parques federales, alterar o retirar exhibiciones y rebautizar bases militares.

Parte de los preparativos del gobierno republicano para celebrar el 250.º aniversario ha incluido presionar a instituciones federales, incluido el Smithsonian, para que cuenten una versión de la historia menos centrada en la discriminación y en episodios de violencia racial.

En Mississippi, una exhibición temporal creada específicamente para la conmemoración —Mississippi Made— llena un espacio que se cambia de manera rutinaria. Pero está instalada en un lugar donde los logros se entrelazan con el pasado oscuro del estado, que involucró las matanzas de pueblos indígenas, la esclavitud de las personas negras y ardua lucha por defender la igualdad de derechos.

Nan Prince, directora de colecciones del Departamento de Archivos e Historia de Mississippi, señaló que las instrucciones fueron simples por parte de académicos, políticos, empleados y grupos cívicos cuando se concibieron y construyeron los museos.

“No pasen por alto nada, no maquillen nada”, afirmó. “Solo cuenten la verdad absoluta”.

"No íbamos a ocultar nada"

El alcalde de Jackson, John Horhn, era senador estatal cuando empezó a impulsar el Museo de Derechos Civiles en 1999. Sus esfuerzos finalmente recibieron un impulso cuando Haley Barbour, ex presidente del Comité Nacional Republicano, se convirtió en gobernador.

Los planes para el museo terminaron combinándose con un esfuerzo paralelo para trasladar el museo de historia del estado fuera de los terrenos del Capitolio, y el complejo abrió en 2017.

El enfoque para crear un museo de historia estatal fue el mismo: contar la historia completa, empezando por cómo se expulsó a los pueblos indígenas de sus tierras.

“Dijimos desde el principio que no íbamos a ocultar nada”, expresó Barbour en una entrevista, al señalar que creció en una época de segregación. “No íbamos a intentar justificar lo que se hizo. Eso era lo que la gente quería: decir: ‘Miren, no estamos orgullosos de esto, pero no vamos a negarlo’”.

Otros estados se han asegurado de destacar su diversidad en sus presentaciones por el 250.º aniversario. La descripción para el vecino Alabama incluye hitos del Movimiento por los Derechos Civiles.

Mississippi afronta su historia de frente. Su plataforma “America 250 MS” dice que la historia del estado refleja la historia estadounidense, con la expulsión de los pueblos indígenas abriendo paso a la esclavitud y la esclavitud conduciendo a la Guerra Civil, seguida por la Reconstrucción y la era de Jim Crow.

Horhn elogió la disposición de los líderes de Mississippi a usar los museos para contar la historia completa del estado.

“Todavía tenemos problemas, todavía tenemos muchos desafíos”, manifestó. “Pero es una demostración de que se ha avanzado”.

"Solo me daban ganas de llorar"

El Museo de Historia se abre a una galería que explora a los primeros habitantes de Mississippi, los pueblos indígenas. La entrada está dominada por una canoa de 500 años, un recordatorio vívido de que los pueblos indígenas estuvieron aquí miles de años antes de que llegaran los colonos y los expulsaran, apropiándose de la tierra para empezar a cultivar algodón, que era atendido por personas esclavizadas.

Al otro lado del vestíbulo está el Museo de Derechos Civiles. La primera exhibición de audio es abrupta: “No atendemos a los de tu clase”, dice a los visitantes una voz amenazante, que se activa cuando cruzan el umbral del museo.

Es una de varias frases, antes comunes en el pasado segregado del país, que bombardean a los visitantes al inicio de la galería.

El museo tampoco evita presentar uno de los asesinatos raciales más infames del estado, el de Emmett Till. El adolescente de 14 años fue secuestrado, torturado y asesinado en 1955 después de ser acusado de silbarle a una mujer blanca en una tienda rural de Mississippi.

El asesinato de Till fue un momento decisivo en el Movimiento por los Derechos Civiles. Miles acudieron a su funeral en Chicago, y su madre, Mamie Till Mobley, insistió en un ataúd abierto para que el país pudiera ver el estado espantoso del cuerpo de su hijo.

Al final del relato, narrado por Oprah Winfrey, los visitantes pueden ver la pistola calibre .45 utilizada para matar al adolescente.

Lindsay Ward, de 49 años, lloró en el vestíbulo después de recorrer el Museo de Derechos Civiles. Criada en lo que describió como un mundo protegido en Salt Lake City, dijo que no había tenido ninguna exposición a los temas que encontró durante su visita —“esta pesadez”, como lo expresó.

Ward, que ahora vive en Denver, indicó que le inquietó lo recientes que eran algunos hechos.

“No estamos hablando de hace cientos y cientos de años. Estamos hablando de 60 años. Solo me daban ganas de llorar”, comentó. “No me siento bien, pero es importante que entendamos lo que pasó en el pasado”.

Connor Lynch, profesor de historia y defensor de la justicia social de Chicago, declaró que decidir cómo se contará la historia siempre ha sido una lucha.

“Todo lo que tenemos es el relato humano” y eso viene con sesgo, sostuvo. “Sí creo que, sin importar qué tipo de borrado pueda estar haciendo el país, conocemos las historias. Conocemos la verdad”.

"Una historia muy difícil" a plena vista

Para la celebración America 250, los museos crearon “Mississippi Made”, que destaca los productos y logros del estado.

Está el limpiador doméstico Pine-Sol, una Nissan Frontier y un Toyota Corolla, una sección que cita la participación del estado en el programa espacial de Estados Unidos y avances médicos como el primer trasplante de pulmón humano.

Hay algo más: una exhibición de la reconocida cosedora de mantas de Mississippi Hystercine Rankin. Es una colcha que cuenta la historia de cómo mataron a su padre en 1939.

Jessica Walzer, curadora de la exhibición, contó que la incluyó porque es una de las pocas colchas narrativas en la colección de los museos y porque cuenta parte de la historia de Mississippi.

“Creo que es importante tener algo así de impactante para recordarnos que Mississippi también tiene esta historia tan difícil por la que ha pasado mucha gente”, señaló.

Prince, la directora estatal de colecciones, dijo que esa verdad se había negado durante mucho tiempo. Los visitantes de las mansiones típicas del sur norteamericano, por ejemplo, escuchaban sobre las familias que vivían allí, pero “nunca, ni una sola vez, te hablaban de las personas que vivían detrás de la casa o de las personas que construyeron la casa o de las personas que trabajaban en los campos”, explicó.

“Durante tanto tiempo”, añadió, “intentamos pasar eso por alto porque era incómodo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP