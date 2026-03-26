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Misiorowski poncha a 11 en cinco entradas y Cerveceros aplastan 14-2 a Medias Blancas

MILWAUKEE (AP) — Jacob Misiorowski ponchó a 11 y permitió una carrera en cinco entradas, para que los Cerveceros de Milwaukee aplastaran el jueves 14-2 a los Medias Blancas de Chicago.

El pitcher de los Cerveceros de Milwaukee Jacob Misiorowski lanza en la primera entrada ante los Medias Blancas de Chicago el jueves 26 de marzo del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf)
El pitcher de los Cerveceros de Milwaukee Jacob Misiorowski lanza en la primera entrada ante los Medias Blancas de Chicago el jueves 26 de marzo del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras, Sal Frelick produjo un cuadrangular de dos anotaciones y el venezolano William Contreras aportó un doble de tres carreras, para los Cerveceros que inician su búsqueda de un cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.

Chase Meidroth y Munetaka Murakami conectaron cuadrangulares solitarios por los Medias Blancas.

Misiorowski, que cumple 24 años el 3 de abril, recibió la asignación para el día inaugural tras una movida temporada de novato en la que integró el equipo All-Star de la Liga Nacional apenas cinco aperturas después de iniciar su carrera. Sus 11 ponches fueron la mayor cifra de un lanzador de los Cerveceros en un juego inaugural de temporada.

Milwaukee se fue al frente de manera definitiva al anotar cuatro carreras en la segunda entrada ante Shane Smith, quien lanzó en el sistema de ligas menores de los Cerveceros antes de que Chicago lo seleccionara en el draft de la Regla 5 en diciembre de 2024. Contreras coronó ese ataque con su doble de dos outs por la línea del jardín izquierdo que vació las bases.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 3-0, Edgar Quero de 3-0. Los venezolanos Lenyn Sosa de 2-0, Luisangel Acuña de 3-1.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 3-1 con una anotada y tres remolcadas, Luis Rengifo de 2-0.

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