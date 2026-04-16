americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Misiles y drones rusos golpean Ucrania por la noche y causan al menos 16 muertos

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia castigó zonas civiles de Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles durante la noche y causó al menos 16 fallecidos y más de 80 heridos en su mayor bombardeo aéreo en casi dos semanas, dijeron autoridades el jueves.

Una mujer pasea con un perro entre los escombros de una casa dañada en un ataque ruso a una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 16 de abril de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
Una mujer pasea con un perro entre los escombros de una casa dañada en un ataque ruso a una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 16 de abril de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

Rusia disparó casi 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero, dirigidos principalmente contra la población civil, manifestó el jueves en X el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha.

Al menos cuatro personas murieron en la capital, Kiev, entre ellas un niño de 12 años, y más de 50 resultaron heridas, apuntó Sybiha.

Nueve personas perdieron la vida y 23 sufrieron lesiones en la ciudad portuaria sureña de Odesa; tres murieron y alrededor de tres docenas resultaron heridas en la región central de Dnipro, y una persona falleció en Zaporiyia, en el sur.

“Este tipo de ataques no puede normalizarse. Son crímenes de guerra que deben detenerse y sus responsables deben rendir cuentas”. afirmó Sybiha en X.

La fuerza aérea de Ucrania señaló que las defensas antiaéreas derribaron o inutilizaron 667 de 703 objetivos entrantes, incluyendo 636 drones tipo Shahed y otros aviones no tripulados.

Una veintena de drones de ataque y 12 misiles impactaron en 26 lugares, agregó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter