Mira las mejores fotos de estrellas los Premios del Sindicatode Actores 2026

LOS ANGELES (AP) — Actores de cine y televisión se reunieron para los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla el domingo, donde “Sinners” ("Pecadores") se alzó como la principal ganadora en la última gran parada de la temporada de premios de Hollywood antes de los Óscar.

Benicio Del Toro llega a la 32.ª edición de los Premios Anuales al Actor el domingo 1 de marzo de 2026, en el Auditorio Shrine y Expo Hall de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Benicio Del Toro llega a la 32.ª edición de los Premios Anuales al Actor el domingo 1 de marzo de 2026, en el Auditorio Shrine y Expo Hall de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

El espectáculo reconoce lo mejor del cine y la televisión y solo premia las actuaciones, lo que lo convierte en una de las reuniones con más estrellas del año.

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

