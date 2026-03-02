Mira las mejores fotos de estrellas los Premios del Sindicatode Actores 2026

LOS ANGELES (AP) — Actores de cine y televisión se reunieron para los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla el domingo, donde “Sinners” ("Pecadores") se alzó como la principal ganadora en la última gran parada de la temporada de premios de Hollywood antes de los Óscar.