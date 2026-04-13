americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Minnesota investiga posible secuestro y detención ilegal cometidos por agentes federales

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Las autoridades en Minnesota planean investigar las acciones de agentes federales en un condado, lo que podría incluir un secuestro, un allanamiento y una detención ilegal.

Gente asiste a la protesta No Kings, el sábado 28 de marzo de 2026 en St. Paul, Minnesota (Foto AP/Tom Baker)
Gente asiste a la protesta "No Kings", el sábado 28 de marzo de 2026 en St. Paul, Minnesota (Foto AP/Tom Baker) AP
Chongly Scott Thao, un ciudadano estadounidense, en su vivienda en St. Paul, Minnesota, el 19 de enero del 2026. (AP foto/Jack Brook)
Chongly "Scott" Thao, un ciudadano estadounidense, en su vivienda en St. Paul, Minnesota, el 19 de enero del 2026. (AP foto/Jack Brook) AP

El fiscal del condado Ramsey, John Choi, y el jefe de policía local, Bob Fletcher darán a conocer más detalles sobre la investigación en una conferencia de prensa más tarde el lunes. El condado Ramsey incluye la capital estatal, St. Paul.

Choi y Fletcher señalaron que solicitarán al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la información que necesitan para la investigación. Hasta ahora, la agencia federal se ha negado a cooperar con otras investigaciones estatales y locales sobre la muerte a manos de agentes federales de dos estadounidenses en Minneapolis que protestaban por la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

El anuncio de la conferencia de prensa no precisó qué incidente se está investigando, pero el principal fiscal del condado y el sheriff indicaron que pedirán al público información sobre este y otros incidentes.

El estado y el principal fiscal del condado Hennepin, que incluye Minneapolis, demandaron al gobierno de Trump el mes pasado para obtener acceso a pruebas que, según afirman, necesitan para investigar de manera independiente tres tiroteos cometidos por agentes federales en Minneapolis, incluyendo donde murieron Renee Good y Alex Pretti.

La demanda acusa al gobierno federal de incumplir su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras el despliegue de alrededor de 3.000 agentes en Minnesota.

Minnesota y el condado Hennepin también han pedido al público que comparta información sobre actividades potencialmente ilegales de federales, dada la negativa de las autoridades federales a proporcionar pruebas.

El gobierno de Trump ha sugerido que los funcionarios de Minnesota no tienen jurisdicción para investigar esos casos. Los fiscales estatales y del condado sostienen que necesitan realizar sus propias indagaciones porque no confían en el gobierno federal.

El Departamento de Justicia dijo en enero que abriría una investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Pretti, y dos agentes han sido puestos en licencia, pero la agencia indicó que una pesquisa federal similar no estaba justificada en el caso de Good.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

Destacados del día

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: Mi carro es como el país, no avanza

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: "Mi carro es como el país, no avanza"

Arrestan en Hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Arrestan en Hialeah a dos cubanos por robo de cheques por casi $47,000 en esquema de fraude postal

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter