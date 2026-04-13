Minnesota investiga posible secuestro y detención ilegal cometidos por agentes federales

Chongly "Scott" Thao, un ciudadano estadounidense, en su vivienda en St. Paul, Minnesota, el 19 de enero del 2026. (AP foto/Jack Brook) AP

Gente asiste a la protesta "No Kings", el sábado 28 de marzo de 2026 en St. Paul, Minnesota (Foto AP/Tom Baker) AP

El fiscal del condado Ramsey, John Choi, y el jefe de policía local, Bob Fletcher darán a conocer más detalles sobre la investigación en una conferencia de prensa más tarde el lunes. El condado Ramsey incluye la capital estatal, St. Paul.

Choi y Fletcher señalaron que solicitarán al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la información que necesitan para la investigación. Hasta ahora, la agencia federal se ha negado a cooperar con otras investigaciones estatales y locales sobre la muerte a manos de agentes federales de dos estadounidenses en Minneapolis que protestaban por la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

El anuncio de la conferencia de prensa no precisó qué incidente se está investigando, pero el principal fiscal del condado y el sheriff indicaron que pedirán al público información sobre este y otros incidentes.

El estado y el principal fiscal del condado Hennepin, que incluye Minneapolis, demandaron al gobierno de Trump el mes pasado para obtener acceso a pruebas que, según afirman, necesitan para investigar de manera independiente tres tiroteos cometidos por agentes federales en Minneapolis, incluyendo donde murieron Renee Good y Alex Pretti.

La demanda acusa al gobierno federal de incumplir su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras el despliegue de alrededor de 3.000 agentes en Minnesota.

Minnesota y el condado Hennepin también han pedido al público que comparta información sobre actividades potencialmente ilegales de federales, dada la negativa de las autoridades federales a proporcionar pruebas.

El gobierno de Trump ha sugerido que los funcionarios de Minnesota no tienen jurisdicción para investigar esos casos. Los fiscales estatales y del condado sostienen que necesitan realizar sus propias indagaciones porque no confían en el gobierno federal.

El Departamento de Justicia dijo en enero que abriría una investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Pretti, y dos agentes han sido puestos en licencia, pero la agencia indicó que una pesquisa federal similar no estaba justificada en el caso de Good.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP