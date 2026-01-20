americateve

Ministro del Interior ruso llega a Cuba y rendirá honores a 32 soldados isleños muertos en Venezuela

LA HABANA (AP) — El ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, inició el martes una visita oficial a Cuba durante la cual rendirá homenaje a 32 militares isleños muertos en Venezuela a comienzo de mes durante un operativo estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, informaron las autoridades.

La detención y posterior traslado a Nueva York de Maduro –un aliado político y económico vital para la nación caribeña— generó inquietud en la isla, sin que haya información oficial pública sobre si Caracas continuará o no vendiendo petróleo a precios preferenciales a la isla.

Rusia, con la cual la isla tiene un amplio programa de cooperación, y México siguen siendo los otros países que envían crudo a Cuba, mientras el mandatario estadounidense Donald Trump ajustó las sanciones contra la isla y amenazó con asfixiarla económicamente presionando un cambio de modelo.

En los últimos años junto con las carencias y desabastecimiento se comenzaron a producir apagones de largas horas que llegaron incluso a cortes nacionales en el suministro de energía, ocasionado tanto por roturas en las viejas centrales para las cuales la isla no cuenta con presupuesto para solucionar o la falta de energía para echarlas a andar.

Las páginas en las redes sociales de la embajada de Rusia en La Habana dieron cuenta de la llegada de Kolokoltsev y mostraron un video en el cual se ve al funcionario en momentos en que es recibido por su colega, el ministro del Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Posteriormente, la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y medios de prensa oficiales indicaron que la visita comenzó el martes con la colocación por parte de Kolokoltsev de una ofrenda floral ante un monumento que rinde homenaje a los soldados de la era soviética, en las afueras de la capital.

Según la ACN, el funcionario ruso también rendirá en esta jornada honores a los 32 soldados muertos en Caracas y que el gobierno reconoció formaron parte de la seguridad personal de Maduro mediante un convenio de seguridad entre los dos países. Se desconocen los otros puntos de la agenda del funcionario ruso en Cuba.

La semana pasada, en momentos que el presidente Trump incrementó la narrativa hostil contra Cuba y le exigió negociar con Washington antes de que sea “tarde”, el mandatario ruso Vladimir Putin hizo expresa su solidaridad con la isla.

FUENTE: AP

