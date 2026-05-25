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Minibús choca contra un vehículo estacionado en una carretera de Pakistán y mueren 17 personas

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Un minibús que circulaba a gran velocidad embistió el lunes a un autobús estacionado a lo largo de una autopista en el noroeste de Pakistán, lo que dejó 17 muertos y cinco heridos, informaron la policía y funcionarios de rescate.

El choque ocurrió cerca de Mardan, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando el minibús se estrelló contra el autobús estacionado, según Shah Fahad, director general de los servicios de emergencia Rescue 1122. Fahad indicó que los hallazgos preliminares sugerían que la negligencia del conductor causó el accidente.

El autobús transportaba pasajeros hacia el pintoresco valle de Swat.

Los rescatistas y la policía trasladaron a los muertos y heridos a un hospital, señaló Fahad.

Los accidentes de tránsito son comunes en Pakistán debido a la mala infraestructura, la conducción temeraria y la débil aplicación de las normas de seguridad vial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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