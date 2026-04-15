Millones de estadounidenses usan exenciones de impuestos prometidas por Trump

Más de 53 millones de contribuyentes solicitaron una deducción en virtud de una de esas disposiciones de la enorme ley republicana de impuestos y gasto, informó a los periodistas un funcionario del Tesoro el martes antes de la fecha límite; 6 millones de personas solicitaron la exención de impuestos sobre las propinas, 21 millones solicitaron la deducción por horas extra y 30 millones de estadounidenses mayores solicitaron la deducción ampliada.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para adelantar las cifras, manifestó que la temporada de presentación de 2026 fue un éxito desde la perspectiva del gobierno.

Aun así, los datos más recientes llegan cuando un 70% de los estadounidenses todavía cree que sus impuestos son demasiado altos, según encuestas recientes, pese a la aprobación de la ley fiscal republicana que prometía grandes ahorros para los contribuyentes.

La Casa Blanca se jactó, cuando comenzó la temporada de impuestos en enero, de que se proyectaba que los reembolsos promedio aumentarían al menos 1.000 dólares. Pero actualmente, el monto promedio del reembolso es de 3.462 dólares, según los datos más recientes del Servicio Interno de Impuestos (IRS), lo que representa un aumento del 11% —o alrededor de 350 dólares— frente al reembolso promedio del año fiscal pasado, de 3.116 dólares.

El Tesoro ha cambiado su mensaje para destacar que los reembolsos de esta temporada han subido un 24% en comparación con el promedio de cuatro años de reembolsos antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

La Casa Blanca ha intentado promover los recortes de impuestos como una forma de entusiasmar a los votantes con la manera en que está manejando la economía de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, pero el mensaje se ha visto opacado durante semanas por el aumento de los precios de la gasolina provocado por la guerra en Irán.

La temporada de 2026 llega mientras el IRS ha atravesado una rotación en su liderazgo y ha reducido su plantilla en un 27% durante el último año mediante recortes impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El director ejecutivo del IRS, Frank Bisignano, tiene previsto testificar ante el Comité de Finanzas del Senado el miércoles.

En su testimonio público ante los legisladores, Bisignano tiene previsto destacar la implementación por parte del IRS de la ley fiscal republicana.

Sin embargo, los legisladores demócratas se centraron en las revelaciones del IRS sobre la divulgación de información confidencial de contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de un acuerdo entre ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para compartir información con el propósito de identificar y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP