americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Militares rinden homenaje a las 69 víctimas del accidente aéreo en Colombia

BOGOTÁ (AP) — En lugar de féretros, los 69 miembros de la fuerza pública fallecidos en un accidente aéreo en Colombia fueron evocados el viernes a través de sus fotografías, dispuestas frente al altar de una iglesia en una ceremonia solemne realizada en Bogotá.

Ante las fotos de los fallecidos un grupo de sobrevivientes del accidente oraba. Algunos permanecían en sillas de ruedas junto a enfermeras y otros tenían vendas en sus brazos o caminaban con dificultad.

El fatal accidente ocurrió el lunes cuando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló poco después de despegar de Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana. A bordo viajaban 126 miembros de la fuerza pública, de los cuales 57 sobrevivieron.

“Nos duele profundamente lo sucedido porque cuando cae un soldado, un policía, se quiebra una parte de nuestra familia militar, se enluta Colombia", dijo el general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, durante la ceremonia religiosa celebrada en el Cantón Norte del Ejército Nacional.

Como un acto de memoria, el sacerdote leyó durante la ceremonia uno a uno los nombres de los fallecidos asegurando que “ofrendaron su vida al servicio de la patria”.

El país mantuvo duelo nacional durante tres días por uno de los peores siniestros aéreos que se haya registrado en las últimas décadas. Las autoridades aún investigan la causa del accidente, pero desestimaron que se tratase de un ataque armado de grupos ilegales y analizan las condiciones de la aeronave, de la pista y de la tripulación.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados a Bogotá para ser identificados. La víspera el instituto forense indicó que logró identificar a 57 víctimas y que las restantes se encontraban en proceso de análisis genético con las muestras de familiares.

El accidente ha revivido en el país un debate sobre el estado de la flota aérea. El presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en el poder en el país, cuestionó que se permitiera operar un avión “tan viejo”, fabricado en 1983 y donado por Estados Unidos en 2020.

El mandatario ha insistido en la necesidad de renovar la flota de Hércules, aeronaves de transporte táctico militar capaces de operar desde pistas de tierra irregulares.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar jama en plena crisis

Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar "jama" en plena crisis

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter