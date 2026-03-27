Militares rinden homenaje a las 69 víctimas del accidente aéreo en Colombia

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Ante las fotos de los fallecidos un grupo de sobrevivientes del accidente oraba. Algunos permanecían en sillas de ruedas junto a enfermeras y otros tenían vendas en sus brazos o caminaban con dificultad.

El fatal accidente ocurrió el lunes cuando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló poco después de despegar de Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana. A bordo viajaban 126 miembros de la fuerza pública, de los cuales 57 sobrevivieron.

“Nos duele profundamente lo sucedido porque cuando cae un soldado, un policía, se quiebra una parte de nuestra familia militar, se enluta Colombia", dijo el general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, durante la ceremonia religiosa celebrada en el Cantón Norte del Ejército Nacional.

Como un acto de memoria, el sacerdote leyó durante la ceremonia uno a uno los nombres de los fallecidos asegurando que “ofrendaron su vida al servicio de la patria”.

El país mantuvo duelo nacional durante tres días por uno de los peores siniestros aéreos que se haya registrado en las últimas décadas. Las autoridades aún investigan la causa del accidente, pero desestimaron que se tratase de un ataque armado de grupos ilegales y analizan las condiciones de la aeronave, de la pista y de la tripulación.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados a Bogotá para ser identificados. La víspera el instituto forense indicó que logró identificar a 57 víctimas y que las restantes se encontraban en proceso de análisis genético con las muestras de familiares.

El accidente ha revivido en el país un debate sobre el estado de la flota aérea. El presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en el poder en el país, cuestionó que se permitiera operar un avión “tan viejo”, fabricado en 1983 y donado por Estados Unidos en 2020. El mandatario ha insistido en la necesidad de renovar la flota de Hércules, aeronaves de transporte táctico militar capaces de operar desde pistas de tierra irregulares. FUENTE: AP