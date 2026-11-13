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DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

El gobernante cubano aseguró que reforzará la preparación militar ante posibles ataques y defendió la continuidad del socialismo en medio de las tensiones con EEUU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
DIaz canel

Díaz-Canel responde a las amenazas militares de EEUU: “Rechazaremos cualquier intento de agresión”

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba está reforzando su preparación militar ante una posible agresión extranjera, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos y las recientes declaraciones del presidente Donald Trump.

“Nosotros tenemos la decisión de rechazar cualquier intento de agresión militar extranjera contra nuestro país”, afirmó Díaz-Canel durante una visita a la zona de defensa de Boyeros, en La Habana, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional José Martí.

Cuba intensifica sus preparativos militares

El mandatario explicó que los ejercicios militares realizados la semana anterior permitieron evaluar la coordinación de las estructuras de mando y su funcionamiento en condiciones de guerra.

También acusó a funcionarios y políticos estadounidenses de promover una posible intervención contra la isla.

Las declaraciones llegan después de que Trump afirmara que consideraría una operación militar breve contra Cuba, aunque sin anunciar una decisión concreta.

Díaz-Canel defiende la continuidad del socialismo

Durante su intervención, el gobernante exigió el levantamiento del embargo estadounidense, al que calificó de “castigo colectivo” contra la población.

Asimismo, aseguró que Cuba no representa una amenaza para ninguna nación y reiteró que su Gobierno no renunciará al sistema socialista pese a la crisis económica y energética.

Hasta ahora no existe confirmación de una operación militar estadounidense aprobada ni de un ataque inminente contra Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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