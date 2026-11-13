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Julita Osendi

Julita Osendi denuncia foto falsa de Alberto Juantorena: "Indignante y denigrante"

La periodista deportiva cubana Julita Osendi denunció este viernes 13 de noviembre la circulación de una fotografía falsa que supuestamente muestra al bicampeón olímpico Alberto Juantorena en condiciones de abandono y desnutrición extrema

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Alberto Juantorena

La imagen, difundida en redes sociales bajo el titular “Del podio olímpico al abandono”, presenta a un anciano extremadamente delgado sentado sobre una cama. Osendi aseguró que la persona fotografiada no es Juantorena.

Juantorena padece una enfermedad grave

La comentarista confirmó que el legendario atleta enfrenta una enfermedad degenerativa irreversible y dolorosa, pero rechazó las versiones que lo presentan como abandonado.

Según Osendi, Juantorena recibe atención y permanece acompañado por familiares, amigos y personas vinculadas al atletismo cubano.

La periodista calificó de irrespetuosa la difusión de imágenes que afectan la dignidad de personas enfermas.

El INDER también desmiente la fotografía

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) rechazó la publicación y aseguró que el excampeón recibe atención médica, familiar e institucional.

“Son falsas la imagen y la narrativa”, afirmó el organismo.

Una leyenda del atletismo cubano

Juantorena, de 75 años, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 al conquistar las medallas de oro en 400 y 800 metros, una hazaña única en el atletismo olímpico masculino.

Su deterioro de salud ha sido reportado durante los últimos años.

La fotografía viral no debe difundirse como si correspondiera al atleta, cuya situación médica requiere respeto y privacidad.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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