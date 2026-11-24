Los manifestantes se reunieron en el céntrico centro cultural Gabriela Mistral de Santiago con pancartas en defensa de la educación pública y en contra de la reducción de los recursos destinados a las escuelas y universidades, así como de algunos beneficios otorgados a la comunidad docente y estudiantil.

“Hay una precarización de la educación pública”, dijo a The Associated Press la profesora Marta Vergara. “Estamos haciendo clase con plumón y pizarra. No tenemos internet, que se nos cae a cada rato, bancos rotos, los colegios están muy a mal traer y no hay plata”.

En septiembre la administración de Kast , en el poder desde marzo, presentó su Ley de Presupuestos para 2027 que si bien contempla un aumento general del gasto público de 1,5% y prevé un incremento de recursos para la educación, prevé recortes en distintos programas del sector, sobre todo de las universidades y la educación pública.

Según la propuesta, el fondo por desempeño de las universidades disminuirá un 12,4%, mientras que los aportes a las universidades estatales se reducirá un 12,3%.

“Somos miles de profesores marchando y defendiendo la educación pública y el derecho a la educación”, dijo el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, quien calificó a los recortes como “brutales”.

El Ejecutivo ingresó la Ley de Presupuestos el 30 de septiembre en el Congreso, que dispone de un plazo de 60 días —que vence este domingo— para aprobarla o rechazarla. Este mismo martes la propuesta volvió a ser debatida en una comisión mixta después de que los parlamentarios no lograran un consenso para su visto bueno.

En líneas generales, el proyecto prevé aumentar el gasto en un 1,5%,destinando más de 9,5 billones de pesos (9.500 millones de dólares) a la generación de empleo, impulso económico y obras públicas, que suponen un 8,1% más respecto de 2026.

El proyecto también incorpora una revisión de 632 programas correspondientes a 23 ministerios, muchos de ellos bajo el paraguas de las carteras de Salud, Educación y Cultura.

En materia de educación, el proyecto destinará unos 17,3 billones de pesos (17.300 millones de dólares) para asegurar la merienda escolar, fortalecer la financiación de la educación e impulsar la adjudicación de becas.

No obstante, contempla una significativa reducción de los fondos destinados a la gratuidad en la educación superior y de 2,76% en el presupuesto de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, unos recortes que contrastan con el compromiso anunciado por el Ejecutivo de proteger los beneficios sociales.

Asimismo, el gobierno adelantó que llevará a cabo una “revisión del gasto social” con el objetivo de que los “recursos lleguen a quienes corresponde”.

“Este gobierno nos ha afectado bastante y está amenazando a la educación pública, cosa que es primordial para nuestro país”, expresó el docente Iván Varas. “Es por eso que hoy día estamos presentes desde diferentes comunas y regiones de Chile”.

Además de Santiago, los profesores salieron a las calles en diversas otras ciudades del país, desde Arica, en el extremo norte, hasta la sureña Punta Arenas.

FUENTE: AP