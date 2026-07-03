Miles de personas en el Oeste de EEUU, al límite por incendios voraces y evacuaciones repetidas

Una mujer utiliza una manguera para regar el pasto alrededor de Mountain Shadows Mobile Estates con la esperanza de impedir que el incendio Aspen Acres llegue a sus casas en el parque de vehículos móviles cerca de Beulah, Colorado, el lunes 29 de junio de 2026. (Jerilee Bennett/The Gazette vía AP) AP

“Casi perdimos nuestra casa la primera vez”, comentó Cornish. “Y la segunda vez te preguntas: ¿la van a salvar de nuevo?”

Cornish forma parte de los miles de personas en todo el Oeste de Estados Unidos que enfrentan la incertidumbre a medida que los incendios forestales se propagan, alimentados por meses de clima seco y, en algunos lugares, por una falta récord de nieve el invierno pasado. Algunos residentes han evacuado, preguntándose si tendrán una casa a la cual regresar. Otros están preparados para irse si los incendios cambian de dirección con rapidez. Amigos y familiares de bomberos temen por su seguridad, mientras algunos están de luto por la pérdida de bomberos que murieron combatiendo las llamas. Se espera que el estrés persista, ya que las condiciones secas amenazan con una temporada de incendios muy destructiva.

“En este momento estamos preparados para un comportamiento extremo del fuego”, afirmó Jennifer Balch, científica especializada en incendios y profesora de geografía de la Universidad de Colorado en Boulder.

Más de 9.000 efectivos han trabajado esta semana para contener incendios en todo el país, ente ellos, más de 50 de gran magnitud, según el Centro Nacional Interinstitucional de Incendios. El fin de semana pasado, tres bomberos murieron en un incendio forestal a lo largo de la frontera entre Colorado y Utah. Se han ordenado evacuaciones en Arizona, Washington, Nuevo México, Colorado y Utah.

Chantelle Geyer estaba preparada para evacuar la noche del domingo mientras el humo del incendio Gold Mountain se elevaba sobre la montaña junto a su casa en Ouray, Colorado. Para el lunes, el incendio se alejaba del pueblo, pero las autoridades dijeron a todos que estuvieran listos para irse si las condiciones volvían a cambiar.

La hija de 19 años de Geyer ha estado “con los nervios de punta” y cree que todos deberían irse, mientras que su hijo de 8 años no quería dormirse el domingo, contó.

“Simplemente no sabes qué va a hacer el fuego mientras estás durmiendo”, señaló.

Su familia se mudó recientemente a Colorado desde Sudáfrica y todavía se está instalando, explicó.

“La idea de poder perder esto y tener que empezar de nuevo por segunda vez en un año… no es una buena sensación”, expresó.

A las personas les preocupan sus seres queridos que combaten incendios

Sarah Brubeck Schnurbusch se ponía nerviosa cada vez que su mejor amiga, Emily Barker, salía a combatir incendios forestales. Le pedía que le enviara un mensaje de texto cuando volviera a estar a salvo. Su ansiedad aumentaba si no sabía de Barker durante un par de días.

Barker fue una de las tres bomberas que murieron en el incendio de Colorado. Brubeck Schnurbusch dijo que Barker estaba tan altamente calificada que siempre confiaba en que su amiga estaría bien.

“Siempre sabía que Emily iba a volver a casa, porque siempre lo hacía”, dijo Brubeck Schnurbusch, y añadió: “Era la heroína más humilde que hayas conocido, la persona más trabajadora”.

Randy McClintock está inmensamente orgulloso de su padre bombero, Steve, por arriesgar su vida para salvar a otros. Su padre está asignado cerca del incendio Grapevine en Nevada —y todavía combate incendios a los 70 años.

Pero el orgullo que siente Randy se ve atenuado por la ansiedad cada vez que suena el buscapersonas de su padre.

“Probablemente es una de las personas más desinteresadas que conozco, y muy a menudo tiene que sacrificar tiempo con su propia familia”, manifestó. “Es mi héroe”.

Algunas personas enfrentan incertidumbre sobre la reconstrucción

Joseph Armeanio observó impotente a través de una cámara remota cómo el incendio Aspen Acres se propagaba rápidamente por su propiedad en Colorado. Esperaba regresar para salvar algunas cosas, pero no pudo llegar a tiempo.

“Es desgarrador reconocer que no vas a llegar a tiempo”, dijo.

Armeanio construía una casa en un terreno que también funcionaba como campamento familiar. No ha podido volver, pero supone que la propiedad es una “pérdida total”, indicó.

Vivir en Colorado implica que las preocupaciones por incendios forestales son algo habitual, y hay un límite a lo que los propietarios pueden hacer para mitigar el riesgo, explicó.

“De verdad espero que la gente aprenda a apartarse del camino”, dijo Armeanio. “Si verme perderlo todo reporta algún beneficio, espero que simplemente despierte a la gente”.

En Utah, Bret Van Leeuwen perdió cerca de tres cuartas partes del pequeño rancho del que es copropietario debido al incendio Cherry, de rápido crecimiento.

Aun cuando el humo reducía la visibilidad, los vecinos ayudaban a cortar cercas de alambre en su rancho para que el ganado pudiera escapar, pero al menos seis terneros murieron.

“Cuando conduces por ahí, puedes ver los cuerpos hinchados tirados sobre la tierra estéril”, relató.

Los rancheros pasarán los próximos días separando el ganado que ha sido encontrado.

Van Leeuwen tiene esperanza de poder reconstruir, pero algunos perdieron más. Para algunos vecinos, los ranchos son su única fuente de ingresos.

“Eso es devastador para ese ranchero”, dijo.

Cómo sobrellevar la ansiedad por los incendios forestales

El psicólogo Thomas Doherty sugiere tomar las cosas un día a la vez.

“Concéntrate en el día a día, asegurándote de que tú mismo y tu familia estén alimentados, hidratados, a salvo”, o piensa en tus planes de evacuación y tu apoyo social. “Cuando estás en un desastre, pasará. Estas cosas no duran para siempre”.

El calentamiento global también empeora estos incendios y los vuelve más comunes, dijo Balch, la profesora de geografía.

“Lo que ocurre en el panorama más amplio del cambio climático es que basta un poquito de calentamiento para producir mucho más fuego”, explicó. “Y el fuego responde mucho a ese aumento de temperatura”.

Cornish pudo regresar a casa el domingo, y tenía la esperanza de que el incendio no volviera a acercarse. Pero está lista para irse por si acaso.

“Solo necesitamos rezar para que llueva”, dijo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP