Miles de judíos ultraortodoxos protestan por el reclutamiento obligatorio en Israel

La policía montada de Israel dispersa a judíos ultraortodoxos que bloquean un camino en una protesta contra el reclutamiento, en Jerusalén, el lunes 1 de junio de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) AP

La policía de Israel informó que los manifestantes bloquearon importantes cruces y atacaron a un soldado que bajó de un autobús cerca de una protesta. A la policía le costó controlar a las multitudes con cañones de agua y caballos.

La protesta paralizó en gran medida el centro del país, con autopistas cerradas y el transporte público detenido por las enormes multitudes en Jerusalén y en el área metropolitana de Tel Aviv.

El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres y mujeres judíos en Israel. Los partidos ultraortodoxos, con gran peso político, han conseguido exenciones para que sus seguidores eviten el servicio militar y, en su lugar, estudien en seminarios religiosos, pero esas exenciones están en riesgo.

Muchos israelíes están cansados del sistema que ha estado vigente desde hace mucho tiempo y que ha permitido que los hombres ultraortodoxos omitan el servicio militar en un momento en que las fuerzas armadas están al límite y muchos de sus miembros han cumplido varios periodos de servicio en la reserva. El tema divide a la coalición de gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y podría adelantar las elecciones varias semanas este otoño, después de que los partidos ultraortodoxos retiraran su apoyo a Netanyahu.

Cada año, alrededor de 13.000 hombres ultraortodoxos alcanzan la edad de reclutamiento de 18 años, pero menos del 10% se alista, según un comité parlamentario.

Ante una grave escasez de soldados, el ejército busca extender el periodo de servicio obligatorio. La mayoría de los hombres judíos deben cumplir casi tres años de servicio militar, seguidos de varios años de servicio en la reserva. Las mujeres judías cumplen dos años obligatorios.

“Este público está decidido; lo ven como una guerra por sus vidas”, afirmó Israel Tropper, un manifestante en Jerusalén. “Desde su perspectiva, entrar en el ejército israelí significa renunciar a la religión... no queremos renunciar a nuestra religión, así que, desde nuestra perspectiva, es una guerra por nuestras vidas”. Agregó que no hay manera de obligar a servir en el ejército a decenas de miles de personas que se oponen vehementemente a la idea.

Algunos manifestantes sostenían carteles que condenaban a Israel y decían: “Preferimos morir como judíos antes que vivir como sionistas” y “Nos negamos a servir a un ejército en nombre de la religión sionista”.

Los ultraortodoxos, que representan aproximadamente el 13% de la sociedad israelí y son el sector de mayor crecimiento, tradicionalmente han recibido exenciones si estudian a tiempo completo en seminarios religiosos. Las exenciones se remontan al nacimiento del Estado israelí en 1948, cuando un pequeño número de estudiantes buscó reactivar el sistema de estudios judíos después de que fuera diezmado por el Holocausto.

Esas exenciones —y los estipendios gubernamentales que muchos estudiantes de seminario reciben hasta los 26 años— han enfurecido a muchos israelíes. Israel mantiene actualmente una presencia militar simultánea en Gaza, Líbano y Siria, además de librar una guerra con Irán, lo que ha llevado a su robusto ejército al límite.

El Tribunal Supremo de Israel declaró que las exenciones eran ilegales en 2017, pero las repetidas prórrogas y las tácticas dilatorias del gobierno han hecho que sigan vigentes.

Entre la mayoría judía de Israel, el servicio militar obligatorio se considera en gran medida un crisol y un rito de paso. Muchos miembros de la comunidad ultraortodoxa, de carácter aislado, temen que el servicio militar exponga a los jóvenes a influencias seculares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP