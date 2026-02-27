americateve

Miles de jóvenes van a hipódromo de Perú a ver carrera de caballos inspirados en videojuego japonés

LIMA (AP) — Más de 5.000 jóvenes peruanos, algunos vestidos con orejitas de caballos y pelucas de vivos colores, llegaron el viernes al hipódromo más importante de Perú para observar carreras de personas inspiradas en el videojuego japonés “Umamusume: Pretty Derby” que ha generado incontables seguidores en Latinoamérica.

Piero Lavalle, vestido como un caballo de carreras inspirado en la franquicia japonesa Umamusume: Pretty Derby cruza la meta en el hipódromo de Monterrico en Lima, Perú, el viernes 27 de febrero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
Uno de los que esperaba ingresar bajo el fuerte calor del verano del Pacífico Sur, era el estudiante de matemáticas Daniel Barrera, de 22 años, quien usaba una peluca rosada brillante, un vestido morado y unas orejitas rojas, representando a Haru Urara, uno de los más de 100 personajes del videojuego inspirado en caballos reales que han corrido en los torneos hípicos profesionales de Japón.

Haru Urara fue una yegua japonesa que no ganó ninguna de sus 113 carreras entre 1998 y 2004. El animal murió en 2025 a los 29 años.

Barrera, quien trabaja como programador informático en una compañía local, dijo que el aura de luchar en medio de la constante derrota fue determinante para escoger a Haru Urara como su favorito. “Siempre perdió, pero jamás se le fueron las ganas de correr, eso es típico para los peruanos ¿no?”, dijo sonriendo.

Como miles que pugnaban por ingresar afirmó que era la primera vez que venía al hipódromo de Monterrico y que el videojuego había despertado su interés por los caballos y la hípica. Indicó que jugar videojuegos se ha convertido en una especie de refugio para muchos adolescentes y jóvenes en un país donde “da miedo” salir a la calle, donde “el cambio de presidente se ha convertido en una rutina” en medio asesinatos y extorsiones.

“Umamusume: Pretty Derby”, desarrollado por la empresa de videojuegos Cygames, fue lanzado en 2021 en japonés, pero una versión en inglés salió en junio de 2025 y se ha convertido en uno de los más populares fuera de Asia, incluida Latinoamérica. En diciembre el videojuego fue nombrado el mejor juego para celulares en los Game Awards 2025.

El ingreso al evento —organizado por un grupo de fanáticos locales del juego— fue gratuito y dentro del hipódromo habían varios que incluso dejaron de ir a trabajar durante la jornada, como la psicóloga Katherine Gantu, de 29 años, quien había llegado a mirar las carreras vistiendo unas orejitas negras representando a Kitasan Black, un caballo experto en carreras de más de 2.400 metros.

“Las personas todavía tienen un poco de vergüenza de andar vestidas así por la calle, pero poco a poco están perdiendo esa timidez”, dijo Gantu.

