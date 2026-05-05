Miles acuden al funeral de Alex Zanardi, campeón italiano de automovilismo y paralímpico

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El féretro de Alex Zanardi sale de la iglesia al término de su funeral en la Basílica de Santa Giustina de Padua, Italia, el martes 5 de mayo de 2026. (Claudio Furlan/LaPresse vía AP) AP

La handbike de Zanardi fue colocada cerca del altar dentro de la basílica de Padua donde se realizó el servicio el martes. Sus compañeros de ciclismo de mano se sentaron en la primera fila, cerca de su esposa, Daniela, y de su hijo, Niccolò.

También asistieron Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula Uno; el esquiador Alberto Tomba; la paralímpica Bebe Vio, y numerosos políticos y otros funcionarios.

Zanardi resultó gravemente herido en 2020 en un accidente con su handbike después de chocar contra un camión que venía de frente durante una prueba de relevos en la Toscana. Zanardi sufrió un grave traumatismo facial y craneal en el choque y fue puesto en coma inducido médicamente.

Casi 20 años antes, Zanardi perdió ambas piernas en un accidente de automovilismo.

Un aficionado dentro de la iglesia levantó un cartel que decía: “Adiós Alex, tu leyenda nunca morirá”.

Zanardi ganó dos campeonatos en el circuito CART, en 1997 y 1998, en Estados Unidos,. También compitió en la F1.

Ganó cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos Paralímpicos de 2012 y 2016, compitió en el Maratón de la Ciudad de Nueva York y estableció un récord en Ironman. Zanardi murió el viernes. ___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP