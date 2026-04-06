americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Milei-Kast afianzan sintonía; minería, fronteras y extradición exguerrillero en agenda bilateral

BUENOS AIRES (AP) — Los presidentes ultraderechistas de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast, se comprometieron el lunes a profundizar una agenda bilateral que refleje sus visiones compartidas en materia de integración económica, sobre todo en minería, lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal.

El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, junto al presidente chileno José Antonio Kast en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)
El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, junto al presidente chileno José Antonio Kast en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) AP

“Fue una reunión muy productiva…Unidos mostramos que tenemos una fuerza incomparable”, expresó Kast en una rueda de prensa tras ser recibido por Milei en la Casa Rosada de Buenos Aires, en la que fue su primera visita de Estado desde que asumió el pasado 11 de marzo.

La llegada de Kast al poder marcó el giro más pronunciado hacia la derecha en Chile desde el regreso de la democracia en 1990 y confirma una tendencia regional que tiene al anarcocapitalista Milei como uno de sus precursores.

Minería, fronteras y crimen organizado

Kast consideró que Argentina y Chile atraviesan “un momento histórico para lograr una mayor integración por temas de turismo, comercio, inversión y minería”.

En este último punto, Kast se mostró especialmente interesado en el potencial minero del vecino país en momentos en que Milei impulsa un cambio de paradigma para limitar las protecciones ambientales y atraer inversiones al sector.

“Argentina está tomando un ritmo importante y nosotros podemos colaborar en temas de conocimiento, logísticos…nos interesa mucho la integración de todo tipo de producción minera que pueda tener Argentina”, detalló el mandatario de Chile, una potencia minera a nivel global.

Milei y Kast también se comprometieron a mejorar la infraestructura de los múltiples pasos fronterizos entre ambas naciones sobre la cordillera de los Andes para terminar con horas de demora en la circulación de turistas y transportistas.

Ambos gobiernos van a estrechar la cooperación en materia de seguridad para combatir la inmigración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado. “Son un enemigo que no respeta leyes y tiene muchos recursos…tenemos que buscar una alianza entre distintos países”, evaluó Kast. “En Argentina se han dado muestras claras del combate al crimen organizado. No tiene solución real si no hacemos lo mismo en Chile, en Bolivia y en otros países”.

Caso Apablaza

Kast destacó que “contamos con toda la colaboración del gobierno argentino”, para capturar y extraditar al exguerrillero Galvarino Apablaza, a quien la justicia chilena busca desde hace décadas por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

Apablaza, señalado como autor intelectual del crimen, se fugó a la Argentina y en 2010 recibió el estatus de refugiado político. Una corte argentina de apelaciones revocó este beneficio en febrero y desde entonces se desconoce el paradero de quien fuera líder Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El gobierno de Milei ofrece una recompensa equivalente a 14.000 dólares por su paradero.

Kast, quien tenía un estrecho vínculo con el senador asesinado, manifestó que “en Chile hay justicia y va a tener un juicio justo y una condena que corresponda”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Destacados del día

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter